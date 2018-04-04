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Модель plus-size Ешлі Грем приміряла елегантний костюм з пікантним декольте: фото

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Ешлі Грем похизувалась стильними світлинами
Ешлі Грем похизувалась стильними світлинами

Популярна американська топ-модель Ешлі Грем веде доволі публічне життя, щоразу демонструючи нові знімки в Instagram. Цього разу зірка вразила прихильників елегантним та водночас спокусливим "луком".

Модель стежить за своєю фігурою та годинами тренується у спортзалі, виконуючи складні вправи. Тому Ешлі Грем пишається своїми формами і не соромиться їх підкреслювати сексуальним вбранням.

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Так, пишнотіла манекенниця засвітила модний образ на шоу "Топ-модель по-американськи", де вона є однією із зіркових суддів. Ешлі Грем вразила всіх стильним костюмом чорного кольору зі спокусливим декольте. Вбрання дуже личило знаменитості та підкреслило її апетитні форми.

Сексуальний вечірній вихід на "Топ-модель по-американськи",
– прокоментувала Ешлі Грем.

Модний макіяж з акцентом на очі та хвилясте волосся доповнили неймовірний образ зірки. Прихильники Ешлі Грем, не приховуючи захвату, засипали її компліментами: "Чарівна", "Приваблива і стильна", "Ідеальна", "Просто нереально красива".


Стильний образ Ешлі Грем


Пишнотіла модель Ешлі Грем

Теги: LifeStyle Мода Ешлі Грем
Джерело: 24 Канал
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