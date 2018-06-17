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Модель plus size звинувачує соціальні мережі у дискримінації людей з надмірною вагою

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Джорджина Хорн
Джорджина Хорн / Instagram

Модель plus size Джорджина Хорн звинуватила соціальну мережу Instagram у приховуванні її фотографій. На її думку, адміністрація навмисне ставить у топ-публікації лише струнких дівчат і тим самим обмежує права повних людей.

Про це Джорджина Хорн написала на своїй сторінці в Instagram.

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Я тіньовим чином забанена в Instagram: я можу це сказати, тому що мої пости ніколи не виходять в топ за хештегом, а мої лайки значно зменшені. Якби я була стрункою жінкою, що публікує подібний контент, цього б не сталося,
– заявила Хорн.

На думку моделі, тіла людей з надмірною вагою ігноруються.

"Я публікую контент, який, як я знаю, дійсно дає сили і надихає інших, і все ж, оскільки моє тіло "неідеальне", для мене створюють перешкоди", – додала дівчина.

 

Теги: Мода LifeStyle
Джерело: 24 Канал
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