Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі показала оголене фото, яке зробила під час вагітності

Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі та актор Джейсон Стетхем вперше стали батьками – влітку 2017 року у пари народився син Джек Оскар. Спеціально до Міжнародного жіночого дня Розі виклала оголене фото, на якому позує вагітною.

На чорно-білому кадрі, який Хантінгтон-Уайтлі виклала в Instagram, зірка позує абсолютно голою лише з обручкою.

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Допис, поширений Rosie HW (@rosiehw) 8 Бер 2018 р. о 7:53 PST

Модель дуже швидко після пологів вийшла у світ та повернулася до зйомок. Зараз Розі у чудовій формі, демонструючи фантастичну фігуру.