Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі показала оголене фото, яке зробила під час вагітності
Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі та актор Джейсон Стетхем вперше стали батьками – влітку 2017 року у пари народився син Джек Оскар. Спеціально до Міжнародного жіночого дня Розі виклала оголене фото, на якому позує вагітною.
На чорно-білому кадрі, який Хантінгтон-Уайтлі виклала в Instagram, зірка позує абсолютно голою лише з обручкою.
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Модель дуже швидко після пологів вийшла у світ та повернулася до зйомок. Зараз Розі у чудовій формі, демонструючи фантастичну фігуру.
Джерело: 24 Канал
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