Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі знялася у білосніжному купальнику: фото
31-річна модель Розі Хантінгтон-Уайтлі, яка рік тому народила первістка, швидко повернулася у форму і приступила до роботи.
Модель знялася у рекламній кампанії для бренду Moroccanoil.
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Розі Хантінгтон-Уайтлі майстерно позує у білому купальнику на фоні чистого неба.
Розі Хантінгтон-Уайтлі
Джерело: 24 Канал
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