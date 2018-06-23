Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі знялася у білосніжному купальнику: фото

31-річна модель Розі Хантінгтон-Уайтлі, яка рік тому народила первістка, швидко повернулася у форму і приступила до роботи.

Модель знялася у рекламній кампанії для бренду Moroccanoil. Читайте також: Модель Розі Хантінгтон-Уайтлі показала оголене фото, яке зробила під час вагітності Розі Хантінгтон-Уайтлі майстерно позує у білому купальнику на фоні чистого неба.

Розі Хантінгтон-Уайтлі