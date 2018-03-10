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Модель Сара Сампайо зачарувала вишуканою фотосесією: розкішні фото

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Сара Сампайо
Сара Сампайо / Фото із соцмереж

Одна із "ангелів" Victoria's Secret Сара Сампайо вразила елегантною фотосесією для глянцю.

Португальська модель похизувалась витонченими світлинами на сторінці в Instagram.

Відомо, що знімки робив відомий американський фотограф Роан Пап'є. Вся фотосесія пройшла у стилі королівської сім'ї, оскільки модель не тільки доповнила елегантні образи розкішними прикрасами, але й вбрала діадему, яка стильно підкреслила вишукане вбрання.

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Сара Сампайо позувала перед камерами в атласних сукнях голубого, червоного та зеленого кольорів. Елегантні плаття прикрашали ювелірні вироби від знаного французького бренду Cartier. Королівський стиль вишукано підкреслював інтер'єр у фотостудії.

Я була принцесою без замку, але багата на ювелірні вироби! Моя зйомка для обкладинки Sorbet Collection ввійде в історію,
– написала Сара Сампайо.


Сара Сампайо знялась у вишуканій фотосесії


Модель Сара Сампайо


Сара Сампайо позувала у вишуканих сукнях


Розкішна фотосесія Сари Сампайо


Сара Сампайо прорекламувала ювелірні вироби у глянці


Вишукана Сара Сампайо


Модель Сара Сампайо прикрасила модний глянець

Неймовірна Сара Самп

Теги: LifeStyle Фотоновини Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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