Модель Сара Сампайо засвітила струнке тіло в купальнику: звабливі фото

Португальська модель Сара Сампайо, яка є однією з "ангелів" Victoria’s Secret, показала кадри з відпочинку. Гаряча брюнетка засвітила ідеальну фігуру в купальнику, чим розбурхала мережу.

27-річна Сара Сампайо – одна з найвідоміших моделей світу. Зірка активно знімається у фотосесіях для популярних глянців та бере участь у модних показах. Окрім цього, Сара Сампайо – успішний блогер, відтак багато кадрів з особистого життя з'являються на її сторінці в Instagram.

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Модель не оминула увагою свій відпочинок в мальовничій Коста-Риці. Зваблива Сара Сампайо приміряла грайливі пляжні образи, які неабияк сподобались її прихильникам в мережі. "Ангел" Victoria’s Secret вбрала білий та синій купальники, які підкреслили її струнку фігуру. Позувала модель біля басейну, легко спершись на руки, та в літньому душі, де сексуально намочила своє тіло.

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 23 Сер 2018 р. о 9:56 PDT

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 22 Сер 2018 р. о 10:48 PDT

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 22 Сер 2018 р. о 1:28 PDT

Допис, поширений Sara Sampaio (@sarasampaio) 21 Сер 2018 р. о 5:07 PDT

Ймовірно, Сара Сампайо подалась у подорож зі своїм коханим Олівером Ріплі. Однак на знімках вона постає без чоловіка. У ЗМІ припускали, що так Сара намагається захистити його від зайвої уваги журналістів, або ж це був вибір самого Олівера, який не є публічною людиною.