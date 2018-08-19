Модель Тейлор Хілл виконала складну фізичну вправу: фото

"Ангел" Victoria's Secret Тейлор Хілл показала, в якій фізичній формі вона перебуває. Зірка з легкістю виконала складну фізичну вправу, чим неабияк здивувала користувачів мережі.

22-річна американська модель Тейлор Хілл показала, наскільки даються взнаки щоденні тренування. Зірка, яка може похизуватись ідеальною фігурою, з легкістю стала на руки, сперши ноги на стіну.

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Модель вбрала для тренування в лосіни і топ рожевого кольору. Волосся Тейлор Хілл сплела в хвіст. Чорні кросівки завершили образ моделі. Варто додати, що "ангел" Victoria's Secret виглядала дуже ефектно, демонструючи легкість при виконанні нелегкого трюку.

Допис, поширений Taylor Hill (@taylor_hill) 18 Сер 2018 р. о 7:43 PDT

До слова, Тейлор Хілл не вперше хизується своєю відмінною фізичною формою. Нещодавно зірка показала фрагмент свого тренування. Тендітна модель піднімала штангу.