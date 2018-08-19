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Модель Тейлор Хілл виконала складну фізичну вправу: фото

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Модель Тейлор Хілл
Модель Тейлор Хілл

"Ангел" Victoria's Secret Тейлор Хілл показала, в якій фізичній формі вона перебуває. Зірка з легкістю виконала складну фізичну вправу, чим неабияк здивувала користувачів мережі.

22-річна американська модель Тейлор Хілл показала, наскільки даються взнаки щоденні тренування. Зірка, яка може похизуватись ідеальною фігурою, з легкістю стала на руки, сперши ноги на стіну. 

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Модель вбрала для тренування в лосіни і топ рожевого кольору. Волосся Тейлор Хілл сплела в хвіст. Чорні кросівки завершили образ моделі. Варто додати, що "ангел" Victoria's Secret виглядала дуже ефектно, демонструючи легкість при виконанні нелегкого трюку. 

 

До слова, Тейлор Хілл не вперше хизується своєю відмінною фізичною формою. Нещодавно зірка показала фрагмент свого тренування. Тендітна модель піднімала штангу.

 

Теги: LifeStyle Victoria's Secret Мода
Джерело: 24 Канал
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