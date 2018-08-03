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Модель Тіна Кунакі показала сексуальну фігуру у бікіні: гарячі фото

1476 Читать новость на русском
Тіна Кунакі
Тіна Кунакі / Фото з Іnstagram

Дівчина знаменитого актора Венсана Касселя – 21-річна модель Тіна Кунакі потішила прихильників черговим відвертим фото у купальнику.

На кадрі дівчина позує в оливковому купальнику, її обличчя не видно, але вона продемонструвала привабливі форми.

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Разом з Тіною відпочивають її друзі, а також Кассель, який старший від дівчини на 30 років.

Хто така Тіна Кунакі? Італійська модель, яка останнім часом стала однією з головних героїнь ЗМІ. З восьми років Тіна пробувала себе як модель, знімаючись в рекламі. Але серйозні агенції її помітили в 2016 році, після того як вона засвітилася в кліпі популярний у Франції співака М. Покора.

Кунакі підписала контракти з великими модельними агентствами як Mad Management Model, SUPA і знамените IMG Models.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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