Модель Тіна Кунакі показала сексуальну фігуру у бікіні: гарячі фото
Дівчина знаменитого актора Венсана Касселя – 21-річна модель Тіна Кунакі потішила прихильників черговим відвертим фото у купальнику.
На кадрі дівчина позує в оливковому купальнику, її обличчя не видно, але вона продемонструвала привабливі форми.
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Разом з Тіною відпочивають її друзі, а також Кассель, який старший від дівчини на 30 років.
Хто така Тіна Кунакі? Італійська модель, яка останнім часом стала однією з головних героїнь ЗМІ. З восьми років Тіна пробувала себе як модель, знімаючись в рекламі. Але серйозні агенції її помітили в 2016 році, після того як вона засвітилася в кліпі популярний у Франції співака М. Покора.
Кунакі підписала контракти з великими модельними агентствами як Mad Management Model, SUPA і знамените IMG Models.