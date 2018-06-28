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22:53, 26 червня
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Модель-трансгендер Андреа Пежич похизувалася фігурою в купальнику: відео

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Андреа Пежич
Андреа Пежич / Instagram

26-річна австралійська модель Андреа Пежич показала своїм шанувальникам у соціальних мережах фотографії з відпочинку на пляжі.

Зазначимо, що Андреа Пежич часто публікує фото і відео у спідній білизні та в бікіні на своїй сторінці в Instagram.

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На відео Андреа танцює в закритому чорному купальнику і темних окулярах. "День на пляжі", – прокоментувала короткий ролик модель.

Дивіться відео з відпочинку Андреа Пежич:

 

A day at the beach

Допис, поширений Andreja Pejic (@andrejapejic)

 

Хто така Андреа Пежич? Пежич ввійшов у світ моди зовсім нещодавно, проте стрімко почав завойовувати модельний олімп. Річ у тім, що в Андрія неймовірно жіночна зовнішність і це велика знахідка для фотографів та дизайнерів. 

Андрій уклав угоду з лондонським агентством Storm Models і незадовго після цього уже з’явився на обкладинці журналу Dazed & Confused. Далі був цілий ряд зйомок, зокрема співпраця з Vogue Paris. Пежич такою працює як модель дефіле, він з'являвся в чоловічому та жіночому показах Жана-Поля Готьє (зокрема, у весільній сукні), та в чоловічому показі Марка Джейкобса.

Андрогінна модель не приховує і свою бісексуальність. До 7 років Андрій вважав себе хлопчиком, але з віком зрозумів, що поєднує в собі відразу дві статі. Проте, у 2014 році австралієць змінив стать і став трансгендерною жінкою на ім’я Андреа.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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