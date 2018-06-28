Модель-трансгендер Андреа Пежич похизувалася фігурою в купальнику: відео

26-річна австралійська модель Андреа Пежич показала своїм шанувальникам у соціальних мережах фотографії з відпочинку на пляжі.

Зазначимо, що Андреа Пежич часто публікує фото і відео у спідній білизні та в бікіні на своїй сторінці в Instagram.

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На відео Андреа танцює в закритому чорному купальнику і темних окулярах. "День на пляжі", – прокоментувала короткий ролик модель.

Дивіться відео з відпочинку Андреа Пежич:

A day at the beach Допис, поширений Andreja Pejic (@andrejapejic) 27 Чер 2018 р. о 9:03 PDT

Допис, поширений Andreja Pejic (@andrejapejic) 17 Січ 2018 р. о 1:03 PST

Допис, поширений Andreja Pejic (@andrejapejic) 9 Жов 2017 р. о 10:20 PDT

Хто така Андреа Пежич? Пежич ввійшов у світ моди зовсім нещодавно, проте стрімко почав завойовувати модельний олімп. Річ у тім, що в Андрія неймовірно жіночна зовнішність і це велика знахідка для фотографів та дизайнерів.



Андрій уклав угоду з лондонським агентством Storm Models і незадовго після цього уже з’явився на обкладинці журналу Dazed & Confused. Далі був цілий ряд зйомок, зокрема співпраця з Vogue Paris. Пежич такою працює як модель дефіле, він з'являвся в чоловічому та жіночому показах Жана-Поля Готьє (зокрема, у весільній сукні), та в чоловічому показі Марка Джейкобса.



Андрогінна модель не приховує і свою бісексуальність. До 7 років Андрій вважав себе хлопчиком, але з віком зрозумів, що поєднує в собі відразу дві статі. Проте, у 2014 році австралієць змінив стать і став трансгендерною жінкою на ім’я Андреа.