Модель в хіджабі більше не буде обличчям реклами L'Oréal: названо причину

Несподіваний поворот виник в модній індустрії. Британський фешн-блогер і модель арабського походження Амен Кхан, яка стала першою жінкою в хіджабі в рекламі L'Oréal Paris, більше не представляє компанію. Причиною цьому стали її Twiiter-пости, що критикують Ізраїль.

Про це пишуть в Buro 24/7.

Нагадаємо, що лише три дні тому британський б'юті-блогер Амен Кхан стала обличчям нової рекламної кампанії засобів по догляду за волоссям від L'Oreal Paris. Модель знімав фотограф Джон Ранкін.

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Однак Twitter-дописи 2014 року, в яких модель називала Ізраїль "незаконною державою" і писала про те, що жорстокі вбивства палестинців відбувалися ще до заснування радикальної ісламістської організації ХАМАС, яка воює з Ізраїлем, стали на шляху її кар’єри.

У той же період блогер зверталася до тодішнього прем'єр-міністра Великобританії Девіда Кемерона, якого звинувачувала в тому, що він підтримує "терористичну державу".

Після оприлюднення її дописів, Амен Кхан опублікувала у своєму Instagram заяву, де написала, що глибоко шкодує про те, що її слова засмутили і завдали болю багатьом людям, оскільки вона завжди була прихильником різноманітності і нікого не хотіла дискримінувати. І через це Амен прийняла рішення скласти свої повноваження одного з амбассадорів бренду L'Oréal.