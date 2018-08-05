Модель Victoria's Secret Кендіс Сванепул показала, як годує сина грудьми: фото

З 1 серпня по 7 серпня відзначають Всесвітній тиждень підтримки грудного вигодовування. Так, супермодель Кендіс Сванепул, яка напередодні стала матір'ю вдруге, показала приголомшливе фото, на якому годує грудьми старшого сина у тримісячному віці.

Кендіс опублікувала новий знімок на своїй сторінці в Instagram.

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Кендіс народила другого сина від чоловіка Германна Ніколі 19 червня. Згодом зіркова пара зізналась, що назве хлопчика ім’ям Арієль. Подружжя також виховує старшого сина Анака, який з'явився на світ у жовтні 2016 року.

29-річна Кендіс подякувала своїй колезі, моделі Даутцен Крус, яка також виступила на підтримку грудного вигодовування.

"Це початок місяця тривалого святкування радості, болю, викликів і перемог грудного вигодовування", – цитує Кендіс слова Даутцен Крус.

Публикация от Doutzen Kroes (@doutzen) 4 Авг 2018 в 9:15 PDT

Модель зауважила, що грудне вигодовування, крім чудового зв'язку з дитиною, ще "спонукає матку повернутися до нормального розміру"

"Грудне вигодовування може спалювати до 600 калорій щодня... А також знижує ризик випадків раку молочної залози в подальшому житті", – написала модель Victoria's Secret на своїй сторінці в Instagram.



Кендіс Сванепул з сином Анакою / Instagram