Модель Victoria's Secret показала спокусливі фото у купальнику
20:44, 17 січня 2184 Читать новость на русском
24-річна модель Victoria's Secret Жозефіна Скрайвер насолоджується відпусткою в Майамі. Одна з найбільш затребуваних моделей сучасності активно публікує фото з відпочинку та демонструє свою фігуру.
Скрівер опублікувала пікантне фото в Instagram, на якому вона в капелюсі і ажурному купальнику демонструє сідниці.
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Раніше Скрівер поділилася своїм відвертим фото – вона позувала на каменях повністю оголеною, а пікантні місця – прикрила тінь.
Джерело: 24 Канал
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