Модель Victoria's Secret вийшла на подіум на 5 місяці вагітності: чарівні фото

Зірка білизняного бренду Victoria's Secret Лілі Олдрідж наразі перебуває на 5 місяці вагітності від свого коханого Кейлеба Фолловілла. Незважаючи на очікування другої дитини, зірка вийшла на модний показ бренду Brandon Maxwell.

Так, вагітна модель Олдрідж взяла участь в показі в рамках Тижня моди в Нью-Йорку. Для виходу на подіум 32-річна американська зірка одягнула розкішну сукню червоного кольору в підлогу, яка чудово підкреслювала округлий живіт жінки.

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Її образ доповнювали витончені босоніжки на підборах червоного кольору та елегантна зачіска, зібрана в пучок.

Я з гордістю пройшла по подіуму на п'ятому місяці вагітності! Дякую, Брендон, що дозволив мені сяяти і був справжнім джентльменом. Люблю тебе назавжди,

– прокоментувала свій вихід Олдрідж в мережі.

До слова, зірка вже має 6-річну донечку Діксі від американського виконавця Кейлеба Фолловілл. Лілі зустрічалась з чоловіком з 2007 року, а в 2011 офіційно узаконила свої стосунки.



Лілі Олдрідж з сім'єю

Нагадаємо, що в серпні цього року Лілі Олдрідж офіційно повідомила про свою вагітність. Також вона кілька днів тому побувала на вечірці бренду Ralph Lauren, де продемонструвала чарівну чорну сукню.