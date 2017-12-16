Модель Victoria's Secret знялася у відвертому ролику для Love Magazine: відео

Love Magazine кожного року публікує календар із коротких пікантних відео, у якому знялися найвідоміші моделі сучасності. Героїнею 16 ролика стала 27-річна модель Стелла Максвелл.

Офіційний відеоролик календаря від Love Magazine вже з’явився на Youtube, однак видання вирішило у своєму Instagram та Youtube відраховувати дні до Нового року за допомогою коротких пікантних відеороликів.

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Стелла Максвелл з 2015 року є "ангелом" Victoria's Secret. Наразі 27-річна модель зустрічається з актрисою Крістен Стюарт.

На відео для Love Magazine модель у нижній білизні їде на велосипеді та їсть морозиво.

Стелла Максвелл для Love Magazine: відео

2 грудня з’явився ролик з пишнотілою моделлю Ешлі Грем, 3 грудня – із моделлю Емілі Ратажковскі, 4 грудня головною героїнею ролику стала модель та учасниця телевізійного реаліті-шоу "Світське життя сімейства Кардашян" Кендалл Дженнер, а 5 грудня шанувальників потішила незвичайна модель Слік Вудс.

7 грудня британська співачка Ріта Ора показала свої форми, 8 грудня у відеоролику з'явилась 18-річна американська виконавиця Медісон Бір, а 9 грудня нідерландська супермодель та "ангел" Victoria's Secret Даутцен Крус показала вправи на скакалці.

10 грудня опублікували відео, героїнею якого стала 21-річна американська модель та "ангел" Victoria's Secret Тейлор Хілл. А в 11 ролику головну роль зіграла популярна американська модель Джіджі Хадід. Що примітно, модель знялася із небритими пахвами, що викликало бурю обговорень та негативних коментарів.

Героїнею 12 ролика стала угорська 24-річна модель Барбара Палвін. 13 грудня опублікували відео із доньклю Стівена Болдвіна – 21-річна моделлю Хейлі Болдвін. В 14 ролику знялася фотомодель Жасмін Сандерс, яка відома під псевдонімом "Золота Барбі" (Golden Barbie).

У 15 ролику знялася канадська модель Вінні Харлоу (Шантель Вінні), яка з 4 років страждає на вітіліго – це порушенням пігментації, коли на шкірі з'являються білі плями. Модель змогла перетворити цю особливість у свою сильну сторону.