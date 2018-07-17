Модель Вінні Харлоу показала струнку фігуру в білизні: фото

Канадська супермодель Вінні Харлоу, яка страждає на вітиліго, підкреслила свою особливість у пікантній фотосесії. Знімками вона поділилась в соціальній мережі Instagram.

Супермодель Вінні Харлоу у свої 23 роки може похизуватись стрімкою кар'єрою. Зірка активно бере участь у зйомках для модних глянців та престижних брендів. Окрім цього, саме Вінні запропонували розпочати та завершити перегони "Формули-1".

Читайте також: Ірина Шейк знялася у спокусливій фотосесії і розповіла про труднощі у житті: фото

Не відмовляється супермодель і від пікантних фотосесій, результати яких висвітлює у своєму блозі в соцмережі. Так, Вінні Харлоу показала фото, на яких вона позувала перед камерою у чорній білизні. Зірка продемонструвала свою спортивну фігуру та розкішні форми.

Окрім цього, на її сторінці з'явились знімки в провокативному образі. Зваблива Вінні вбрала мереживну білизну червоного кольору, в якій виднілись її груди. Зйомку модель зробила у стилі 90-их, доповнивши пікантний образ великим магнітофоном на плечі.

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 13 Лип 2018 р. о 8:33 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 13 Лип 2018 р. о 8:13 PDT

Хто така Вінні Харлоу?

Дівчина з Канади, яка стала знаменитою після участі у шоу America's Next Top Model. З 4 років Вінні Харлоу страждає на вітиліго – це порушенням пігментації, коли на шкірі з'являються білі плями. Однак модель змогла перетворити цю особливість у свою сильну сторону.