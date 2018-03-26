Модель Вінні Харлоу продемонструвала спортивну фігуру у купальнику: фото

Канадська модель Вінні Харлоу, яка страждає порушенням шкірної пігментації, не приховує свою особливість – а навпаки демонструє незвичайне тіло.

Вінні поділилася в Instagram знімками з найбільшого міста ОАЕ – Дубай.

Модель позувала на сонячному пляжі у чорному купальнику Tommy Hilfiger та білому бікіні.

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Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 23 Бер 2018 р. о 10:16 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 23 Бер 2018 р. о 4:44 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 23 Бер 2018 р. о 7:51 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 25 Бер 2018 р. о 9:51 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 25 Бер 2018 р. о 10:23 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 25 Бер 2018 р. о 9:21 PDT

Хто така Вінні Харлоу?



Дівчина стала знаменитою завдяки шоу America's Next Top Model, у якому вона брала участь. Тепер Вінні бере участь у Тижнях моди та фешен зйомках.



Модель з 4 років страждає на вітіліго – це порушенням пігментації, коли на шкірі з'являються білі плями. Харлоу змогла перетворити цю особливість у свою сильну сторону.