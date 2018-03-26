22:35
26 бер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
-1°C
5°C -6°C
  • вівторок
    6°C -7°C
  • середа
    1°C -3°C
  • четвер
    2°C -4°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Православний комікс. Царство імені Путіна
Вєсті Кремля
22:10, 24 березня
Вєсті. UA. Жир. Дежавю Савченко. Сюрприз Тимошенко з того світу
Вєсті.UA
18:32, 24 березня
Як російські інвестори крадуть
ЦРУ
23:20, 22 березня
Чому інвестиційний клімат України перебуває на дні
Підсумки дна
08:01, 21 березня
Згадати Все. Каштани та Берізки: розкіш для обраних
Згадати все
19:56, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ПОЖЕЖА В КЕМЕРОВО ВИДВОРЕННЯ РОСІЙСЬКИХ ДИПЛОМАТІВ ЗАТРИМАННЯ САВЧЕНКО RYANAIR

Модель Вінні Харлоу продемонструвала спортивну фігуру у купальнику: фото

496 Читать новость на русском
Вінні Харлоу
Вінні Харлоу / Фото з Іnstagram

Канадська модель Вінні Харлоу, яка страждає порушенням шкірної пігментації, не приховує свою особливість – а навпаки демонструє незвичайне тіло.

Вінні поділилася в Instagram знімками з найбільшого міста ОАЕ – Дубай.

Модель позувала на сонячному пляжі у чорному купальнику Tommy Hilfiger та білому бікіні.

Читайте також: 10 моделей, які можуть похизуватись сексуальним пресом: гарячі фото

Хто така Вінні Харлоу?

Дівчина стала знаменитою завдяки шоу America's Next Top Model, у якому вона брала участь. Тепер Вінні бере участь у Тижнях моди та фешен зйомках.

Модель з 4 років страждає на вітіліго – це порушенням пігментації, коли на шкірі з'являються білі плями. Харлоу змогла перетворити цю особливість у свою сильну сторону.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук