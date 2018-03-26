Модель Вінні Харлоу продемонструвала спортивну фігуру у купальнику: фото
Канадська модель Вінні Харлоу, яка страждає порушенням шкірної пігментації, не приховує свою особливість – а навпаки демонструє незвичайне тіло.
Вінні поділилася в Instagram знімками з найбільшого міста ОАЕ – Дубай.
Модель позувала на сонячному пляжі у чорному купальнику Tommy Hilfiger та білому бікіні.
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Хто така Вінні Харлоу?
Дівчина стала знаменитою завдяки шоу America's Next Top Model, у якому вона брала участь. Тепер Вінні бере участь у Тижнях моди та фешен зйомках.
Модель з 4 років страждає на вітіліго – це порушенням пігментації, коли на шкірі з'являються білі плями. Харлоу змогла перетворити цю особливість у свою сильну сторону.
Джерело: 24 Канал
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