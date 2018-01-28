Модель Вінні Харлоу з рідкісною хворобою поділилась секретами краси

23-річна канадська модель Вінні Харлоу вразила всіх своїм образом на Тижні моди в Парижі, побувавши на показі Dior. Перед розкішним балом на події зірка розповіла про улюблені б'юті-засоби.

Про це пишуть у Harpers Bazaar.

Модель не лише стала почесною гостею модного дому Dior на останньому кутюрному шоу в Парижі, а потім відвідала бал, влаштований Марією Грація Кьюрі, а й поділилась своїми секретами краси.

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Пропонуємо у декількох цитатах дізнатись, як Вінні вдається неперевершено виглядати та якими б’юті-засобами вона зазвичай користується:

"• Я прилетіла в Париж в неділю після невеликої відпустки в Маямі. В цей день я прокинулася о 10 ранку, мене трохи мучив джетлаг, і я вирішила відновити сили за допомогою свіжих фруктів. Потім настав час макіяжу: я сама зробила легкий і натуральний макіяж з ефектом вологої шкіри, головним акцентом в ньому став мій улюблений блиск для губ Dior Addict.

• Мій улюблений макіяж – "смокі" в теплій палітрі. Для балу Dior я вибрала темно-помаранчевий серпанок на повіках і губи натурального відтінку.

• А ось із сукнею мені мучитися не довелося: Марія Грація Кьюрі особисто вибрала мій вечірній образ, це велика честь для мене. Мені залишилося лише додати останню деталь – крапельку J'adore l'Or.

• Увечері я завжди очищаю своє обличчя: вмиваюся африканським чорним милом, а потім змиваю його водою і наношу масло чайного дерева. Потім в хід йде крем-сорбет Dior Hydra Life, щоб зволожити шкіру, – він справляється з цим завданням "на ура". І нещодавно я почала використовувати сироватку Dior Capture Youth для відновлення пружності шкіри, я її просто обожнюю.

• В кінці насиченого дня я люблю релаксувати під хорошу музику і масаж, мені завжди стає краще. А ось лягаю в ліжко я в різний час – у мене немає жорсткого режиму".



Марія Грація Кьюрі і Вінні Харлоу