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Модель Вінні Харлоу засвітила яскраву сукню на Каннському фестивалі: розкішні фото

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Вінні Харлоу в Каннах
Вінні Харлоу в Каннах / Getty images

Одна з найвідоміших моделей Вінні Харлоу, яка страждає порушенням шкірної пігментації, не комплексує, а навпаки підкреслює свою особливість. На Каннському кінофестивалі манекенниця вирішила вбрати яскраву сукню, що привертала увагу всіх учасників заходу.

Каннський кінофестиваль – чудова нагода для голлівудських модниць продемонструвати свої розкішні вбрання. До кіноподії знамениті красуні готуються ретельно, обираючи відомих дизайнерів для створення неповторних суконь. Елегантне та яскраве вбрання продемонструвала і модель Вінні Харлоу. 

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Для виходу на червону доріжку Канн зірка обрала атласну сукню зеленого кольору з асиметричним кроєм. Плаття мало елегантний шлейф, що додало вишуканості образу моделі. Окрім цього, сукня відкривала стрункі ноги манекенниці, взуті в босоніжки на підборах.

 

CANNES! @officialspikelee you’re a genius!

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow)

Ідеальна укладка волосся та макіяж з акцентом на очі завершили дивовижний "лук" Вінні Харлоу. 

 

Теги: LifeStyle Мода Каннський кінофестиваль
Джерело: 24 Канал
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