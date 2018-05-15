Модель Вінні Харлоу засвітила яскраву сукню на Каннському фестивалі: розкішні фото

Одна з найвідоміших моделей Вінні Харлоу, яка страждає порушенням шкірної пігментації, не комплексує, а навпаки підкреслює свою особливість. На Каннському кінофестивалі манекенниця вирішила вбрати яскраву сукню, що привертала увагу всіх учасників заходу.

Каннський кінофестиваль – чудова нагода для голлівудських модниць продемонструвати свої розкішні вбрання. До кіноподії знамениті красуні готуються ретельно, обираючи відомих дизайнерів для створення неповторних суконь. Елегантне та яскраве вбрання продемонструвала і модель Вінні Харлоу.

Читайте також: Венсан Кассель з 21-річною Тіною Кунакі завітав на Каннський фестиваль: романтичні фото

Для виходу на червону доріжку Канн зірка обрала атласну сукню зеленого кольору з асиметричним кроєм. Плаття мало елегантний шлейф, що додало вишуканості образу моделі. Окрім цього, сукня відкривала стрункі ноги манекенниці, взуті в босоніжки на підборах.

Ідеальна укладка волосся та макіяж з акцентом на очі завершили дивовижний "лук" Вінні Харлоу.

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 14 Тра 2018 р. о 4:54 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 15 Тра 2018 р. о 1:53 PDT

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 15 Тра 2018 р. о 1:58 PDT