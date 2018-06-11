15:24
11 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
25°C
28°C 12°C
  • вівторок
    26°C 17°C
  • середа
    21°C 16°C
  • четвер
    24°C 14°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Мастак віртуальності Кисельов. "Пряма лінія" Путіна
Вєсті Кремля
22:02, 9 червня
Вєсті.UA. Жир. Закохана Чорновол. Тимошенко проти Супрун
Вєсті.UA
21:26, 9 червня
Кого з медичних ректорів уже звільнили, а хто на черзі
ЦРУ
09:01, 8 червня
Національна гра у піжмурки: хто стоїть за гральним бізнесом в Україні
Підсумки дна
23:00, 1 червня
Згадати Все. Переваги і недоліки літнього таборового життя
Згадати все
22:30, 8 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Модель Вінні Харлоу зупинила перегони "Формули-1": деталі курйозу

200 Читать новость на русском
Вінні Харлоу зупинила перегони "Формули-1"
Вінні Харлоу зупинила перегони "Формули-1" / Фото із соцмереж

У канадському Монреалі відбулось гран-прі "Формули-1". Однак дійство закінчилось завчасно: модель Вінні Харлоу, яка повинна була показати завершення гонок, передчасно помахала картатим прапором.

Модель Вінні Харлоу, яка має порушення шкірної пігментації, є однією з найпопулярніших манекенниць світу. Зірка отримала чималу славу, знявшись для популярних глянців та відомих брендів, відтак стала запрошеною гостею на перегонах "Формули-1" в канадському Монреалі. І, мабуть, пошкодувала про це.

Читайте також: Модель Вінні Харлоу продемонструвала спортивну фігуру у купальнику: фото

Знаменитість спричинила курйозну ситуацію, що надовго запам'ятається прихильникам автогонок. Вінні Харлоу, яка повинна була сповістити про завершення перегонів, зробила це на 69-му колі, а не на 70-му. 

 

На своїх сторінках в соцмережах дівчина одразу ж взялась пояснювати ситуацію розгніваним прихильникам "Формули-1", які вже встигли її назвати "найбільшою невдахою". Вінні Харлоу запевнила, що не винна у курйозній витівці, вона просто зробила те, що сказав їй один із працівників перегонів. 

Це не я. Помічник повідомив зарано, щоб я помахала прапором. Але я дуже вдячна, що ніхто не постраждав від цього! 
– зізналась Вінні Харлоу. 

 

Читайте також: Кендалл Дженнер посунула охоронця під час фотосесії на Met Gala: відео

Принаймні для одного спортсмена така витівка моделі була неприємною. Даніель Ріккардо, який вирвався вперед на 69 колі, через помилку Вінні Харлоу отримав анулювання показника. Через це замість третього призового місця він посунувся на один щабель, опинившись в п'ятірці кращих. 

 

У мережі вже покепкували з витівки Вінні Харлоу, розмістивши кумедну картинку до коментаря моделі. "Я не маю жодного уявлення, що роблю", – написали автори на кумедному мемі. 

Теги: LifeStyle Мода Курйозні новини Формула-1 Канада
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук