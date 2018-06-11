Модель Вінні Харлоу зупинила перегони "Формули-1": деталі курйозу

У канадському Монреалі відбулось гран-прі "Формули-1". Однак дійство закінчилось завчасно: модель Вінні Харлоу, яка повинна була показати завершення гонок, передчасно помахала картатим прапором.

Модель Вінні Харлоу, яка має порушення шкірної пігментації, є однією з найпопулярніших манекенниць світу. Зірка отримала чималу славу, знявшись для популярних глянців та відомих брендів, відтак стала запрошеною гостею на перегонах "Формули-1" в канадському Монреалі. І, мабуть, пошкодувала про це.

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Знаменитість спричинила курйозну ситуацію, що надовго запам'ятається прихильникам автогонок. Вінні Харлоу, яка повинна була сповістити про завершення перегонів, зробила це на 69-му колі, а не на 70-му.

На своїх сторінках в соцмережах дівчина одразу ж взялась пояснювати ситуацію розгніваним прихильникам "Формули-1", які вже встигли її назвати "найбільшою невдахою". Вінні Харлоу запевнила, що не винна у курйозній витівці, вона просто зробила те, що сказав їй один із працівників перегонів.

Це не я. Помічник повідомив зарано, щоб я помахала прапором. Але я дуже вдячна, що ніхто не постраждав від цього!

– зізналась Вінні Харлоу.

“IT WASNT ME” *Shaggy Voice* when they tell you to wave the flag a lap too early but I’m so grateful no one was hurt! @F1 pic.twitter.com/2wBmH3SDOP — ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 10 червня 2018 р.

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Принаймні для одного спортсмена така витівка моделі була неприємною. Даніель Ріккардо, який вирвався вперед на 69 колі, через помилку Вінні Харлоу отримав анулювання показника. Через це замість третього призового місця він посунувся на один щабель, опинившись в п'ятірці кращих.

Допис, поширений ♔Winnie Harlow♔ (@winnieharlow) 10 Чер 2018 р. о 6:49 PDT

У мережі вже покепкували з витівки Вінні Харлоу, розмістивши кумедну картинку до коментаря моделі. "Я не маю жодного уявлення, що роблю", – написали автори на кумедному мемі.