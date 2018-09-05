Модель XL 2 сезон 1 випуск: чим вразили пишнотілі учасниці на кастингу

Перший випуск другого сезону революційного проекту "Модель XL" на екрани вийшов 4 вересня на каналі "1+1". В 1 випуску шоу перед журі стояло дуже складне завдання – обрати серед сотні дівчат 30 найкращих.

Серед безлічі пишних красунь до реаліті-шоу "Модель XL" потрапили найяскравіші дівчата – реальні жінки нереальної краси. Вони долатимуть свої страхи та комплекси, пройдуть непрості випробування, вчитимуться любити своє тіло, щоб стати головною моделлю XL в Україні.

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В 1 випуску 2 сезону шоу "Модель XL" перед журі стояло дуже складне завдання – обрати серед сотні дівчат 30 найкращих. Головні критерії до дівчат – зріст не менше 170 сантиметрів, ідеальна шкіра, фігура у формі пісочного годинника та впевненість у собі.

У новому сезоні змінились також члени журі – ведуча Катерина Осадча, дизайнер Андре Тан, актор та найкрасивіший чоловік світу за версією MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук та відома латвійська модель Тетяна Мацкевич. Учасниці проекту змагатимуться між собою і полюблять себе такими, якими вони є, заради великої мрії – стати успішною моделлю plus-size. Їм під силу зруйнувати стереотипи про жіночу красу!

Хто потрапив у шоу та чим вражали учасниці на кастингу – дивіться у відео.

Модель XL 2 сезон 1 випуск дивитися онлайн: кастинг