Дев'ятий випуск другого сезону революційного проекту "Модель XL" вже вийшов на екрани 30 жовтня на каналі "1+1". У 9 випуску програми журі повинне було оцінити не лише старання 6 найкращих учасниць проекту, а й обрати моделей, які повинні покинути реаліті-шоу назавжди.

Серед безлічі пишних красунь до реаліті-шоу "Модель XL" 2 сезон потрапили найяскравіші дівчата – реальні жінки нереальної краси. Вони долатимуть свої страхи та комплекси, пройдуть непрості випробування, вчитимуться любити своє тіло, щоб стати головною моделлю XL в Україні.

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У 9 випуску 2 сезону шоу "Модель XL" перед журі стояло не менш складне завдання – обрати з 6 моделей лише найкращих, які боротимуться за перемогу на проекті. Головні критерії до дівчат – зріст не менше 170 сантиметрів, ідеальна шкіра, підтягнута фігура у формі пісочного годинника, дотримання здорового способу життя і харчування та впевненість у собі. Учасниці проекту змагатимуться між собою і полюблять себе такими, якими вони є, заради великої мрії – стати успішною моделлю plus-size. Їм під силу зруйнувати стереотипи про жіночу красу!

Хто потрапив у наступні випуски шоу та отримав шанс поборотись за перемогу на проекті – дивіться у відео.

Модель XL 2 сезон 9 випуск дивитися онлайн (відео завантажиться згодом)

Сьогодні дівчата проекту "Модель XL" мали неймовірно важкі випробування. Окрім складних завдань, які включали витривалість і перевірку на комплекси, після кожного випробування на моделей чекав виліт з проекту. Тобто тепер судді оцінювали не за старання у всіх випробуваннях, а в кожному етапі окремо. Тому в моделей не було жодного шансу на помилку та невдачу.

Випробування "Фотосесія "ню""

Найперше випробування 9 тижня перебування в "будинку моделей" почалось з непростого завдання. До півфіналісток проекту завітав суддя Андре Тан і відома українська співачка Наталка Карпа. Окрім співочої кар'єри, артистка випустила власний аромат парфумів під назвою "Nataly by Karpa". І для чергової рекламної кампанії вона шукала красиву модель, яка зможе сміливо представити на собі декілька краплинок розкішних парфумів.

Але фотозйомка для реклами виявилась не такою вже й простою. Моделі повинні були повністю оголитись перед Карпою, Таном та французьким фотохудожником Дані Олів'є. Однак учасницям проекту "Модель XL" надавався вибір: або вони позують лише в одних бікіні і прикривають оголені груди руками, або зовсім намагаються вразити замовника зйомки і оголюються повністю.



Катерина Ващук оголилась у фотосесії "ню"

Хоч дівчата і прагнули стати обличчям парфумованої марки і отримати шанс піти далі у наступні випробування проекту, не всі змогли повністю відкритись на фотосесії. Катерина Ващук стала першою, хто вийшов на зйомку та зняла халат перед об'єктивом камери, але вирішила повністю не роздягатись. Хоч вона і була спочатку закомплексованою, а потім стала впевненішою і думала, що чудово позувала в темній кімнаті з крихітним прожектором світла, Андре Тан залишився незадоволений її позуванням.

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Катерина Хилинська вийшла другою на фотосесію. Маючи чудові пікантні форми, вона не змогла повністю розкритись перед камерою. Андре Тан зазначив, що у неї надто банальні пози на фотографіях. Третьою прийшла на знімальний майданчик ефектна Наталія Петрик. З перших секунд вона підкорила Наталку Карпу своєю усмішкою та таємничістю, через що та, довго не думаючи, вирішила показати всі свої вигідні форми та повністю роздягнулась. На думку Тана і Карпи, вона прекрасно справилась із завданням.

Анна Логвінова четверою пішла підкорювати фотосесію "ню". Дівчина не очікувала, що на перший погляд важка та надто відверта фотосесія виявиться такою "кайфовою". Загадкова та сексуальна модель швидко увійшла в образ спокусниці і сподобалась як Андре Тану, так і Наталці Карпі. Анна Верьовкіна була п'ятою учасницею фотосесії і до останнього була переконана, що не зможе впоратись із завданням, оскільки в попередньому випуску програми вона навіть не змогла поцілувати перед камерою чужого чоловіка.

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Але Наталка Карпа переконала модель у її сексуальності та красі, через що та теж швидко повністю оголилась і показала всі свої принади. Вона відмінно впоралась з випробуванням на думку дизайнера та співачки. І останньою на фотосесію прийшла Ірина Стішок. Хоч Андре Тан давно захоплювався моделлю через її чудові зовнішні дані, на фотосесії Ірина його розчарувала. Дівчина не змогла повністю розкритись та була надто замкненою перед фотоапаратом.

Після відвертої фотоісторії "ню" Андре Тан і Наталка Карпа обрали найкращі кадри серед всіх моделей та визначили переможницю випробування. Нею стала Наталка Петрик, яка і отримала шанс бути обличчям парфумованої води "Nataly by Karpa". На жаль, Андре Тан відзначив і учасниць півфіналу, які найгірше впорались із завданням. Ними стали трійка моделей: Ващук, Хилинська та Стішок. Але через невдачу і прикрі помилки це завдання та проект "Модель XL" змушена була покинути Катерина Хилинська.

Випробування "Дефіле нон-стоп"

Друге випробування стало не менш жорстким, ніж перше. Суддя Тетяна Мацкевич в компанії двох українських дизайнерок повинна була оцінювати дефіле п'ятьох моделей, які і справді нон-стоп мали демонструвати в торговому центрі на ескалаторі колекцію одягу. Кожна з дівчат мала по 10 комплектів одягу, в яких кожних 55 секунд мала з'являтись перед публікою та суддями. За часом дефіле спостерігала спеціальний консультант бекстейджу Ілона, яка була дуже суворою з моделями.

Всі дівчата спочатку впевнено та повільно демонстрували одяг, однак коли потрібно було змінювати одяг, у них почалась паніка. Як вони зрозуміли, фешн-індустрія і справді є жорстокою та неймовірно важкою.

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Після дефіле Тетяна Мацкевич оголосила свій вердикт і відзначила, що найкраще з шаленим дефіле впоралась Анна Логвінова і Катерина Ващук. Всі інші моделі погано виконали показ колекції одягу, однак дизайнери все ж залишились задоволеними дефіле, тому Тетяна Мацкевич вирішила "помилувати" моделей і нікого не виганяти з проекту після цього завдання.

Випробування "Фотосесія з тваринами"

Третім завданням для моделей стала фотосесія з небезпечними та отруйними тваринами. У цій зйомці моделі повинні були подолати свій страх та стати одним цілим з плазунами, комахами та іншими тваринами. Деякі з моделей проекту "Модель XL" ледь впорались із випробуванням, тому що паніка та страх брали верх над їхніми емоціями.

Першою на фотосесію у красивому планетаріумі серед екзотичних рослин вийшла Наталія Петрик, яку в клітці чекав хамелеон. Богдан Юсипчук, який став наставником цього завдання, зазначив, що модель Петрик постійно змінює своє обличчя в проекті як ця рептилія, тому вона повинна була чудово зіграти в кадрі. Так і сталось. Спочатку дівчина багато метушилась, але потім опанувала себе і чудово зіграла в кадрі з хамелеоном-партнером.

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Анна Верьовкіна позувала зі змією, на що вона зовсім не розраховувала. Найбільше в житті вона боїться змій, тому цей плазун, який асоціюється з укусами та болем її неймовірно злякав. Вона довго не могла зібратись думками і їй навіть допомагав Богдан, але в кінці зйомки вона відмінно впоралась у кадрі зі змією. Ірині Стішок дісталась для фотосесії жаба ага, яка була єдиною отруйною твариною у цьому випробуванні. У фотосесії вона була сміливою, що добре зіграло їй на руку.

Катерина Ващук була наступною і отримала для фотоісторії теж змію, однак не боялась її так, як Верьовкіна. Хоч вона не мала жодних страхів, чомусь модель не змогла обіграти її у кадрі. Беземоційні та банальні позування теж засмутили Богдана Юсипчука, який давно вважав її улюбленицею на проекті. Останньою на фотосесії стала Анна Логвінова, яка з дитинства шалено боялась павуків. Хоч вона і мала деяку паніку, але змогла це перенести на фотокартки. Емоції та страх чудово відобразились у цьому випробуванні, а павук для Анни став найкращим партнером, а не ворогом на фотосесії.

Після випробування Богдан Юсипчук оголосив результати цього випробування і найкращими у ньому стали Наталія Петрик, Анна Логвінова та Ірина Стішок. А от найгірше з фотосесією впоралась Катерина Ващук, яку з важким серцем Юсипчук попросив покинути проект.

Випробування "Пристрасне танго"

Після трьох важких випробувань, здавалося б, моделі повинні йти на заслужений відпочинок. Але на цьому судді проекту не зупинились. Щоб визначити трійку фіналісток, їм потрібно було з чотирьох дівчат вибрати лише найкращих. Для цього моделей відправили на танцювальний паркет, де їх чекав переможець проекту "Танці з зірками" Ігор Кузьменко. Для дівчат він підготував постановку з пристрасним танцем в жанрі танго.

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Деякі дівчата вже мали досвід у танцях, особливо Анна Верьовкіна, але деяким довелось добре попітніти, щоб станцювати перед суддями якнайкраще. Для виступу всі моделі одягнули чарівні та спокусливі червоні сукні, в яких ефектно станцювали номер з Кузьменком. Наталія Петрик, Анна Логвінова, Анна Верьовкіна та Ірина Стішок по черзі виходили на сцену та зваблювали не лише свого партнера, а й суддів та навіть таємних глядачів у залі, про яких вони не здогадувались. Як виявилось, на їхній дебютний танець на проекті приїхали подивитись найближчі друзі, родичі та кохані дівчат, які неабияк зворушили дівчат.

Але після всіх виступів настав той важкий та хвилюючий момент вигону. На жаль, із завданням найгірше впоралась Анна Верьовкіна, яка покинула модельний проект.

Хто покинув проект

Отже, дев'ятий випуск проекту "Модель XL" підійшов до свого завершення. За результатами всіх випробувань судді визначили моделей, які найгірше впорались із завданнями і їм довелось назавжди покинути проект. Ними стали Катерина Хилинська, Катерина Ващук та Анна Верьовкіна.

Катерина Хилинська

Вік: 19 років

Рідне місто: Арциз

Модель народилася в сім'ї далекобійників і знає про автомобілі все. Дівчина хотіла назавжди змінити своє життя та подалась на модельний проект.

Катерина Ващук

Вік: 18 років

Рідне місто: Ковель

Модель прийшла на проект "не за дружбою, а за перемогою". Чарівна танцюристка, яка бездоганно виконує денсхолл, мала чимало проблем з колишнім тренером, який став для неї тепер ворогом. Незважаючи на це, вона знайшла у собі сили прийти на проект "Модель XL" і зачарувати майже всіх суддів.

Анна Верьовкіна

Вік: 21 рік

Рідне місто: Вінниця

Модель мріє стати відомим фешн-блогером і забезпечити себе та свою матір. Її батько помер 8 років тому і після цього сім'ї прийшлось нелегко. Дівчина обожнює все, що пов'язане з модою і вірить, що цей проект допоможе їй досягти успіху.

Тому у фінал проекту потрапили Наталія Петрик, Анна Логвінова та Ірина Стішок.

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Нове шоу "Модель XL" покликане розвіяти уявлення про стандарти краси, показавши Україні чарівних жінок із пишними формами. А визначатиме їхню долю зіркове журі, яке цього року дещо змінилось: ведуча Катерина Осадча, дизайнер Андре Тан, актор та найкрасивіший чоловік світу за версією MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук та відома латвійська модель Тетяна Мацкевич.

Переможниця проекту "Модель XL" стане другою українською моделлю plus-size після Марії Павлюк, що здобула перемогу в 1 сезоні проекту. Щодо призу, то переможниця проекту отримає фотозйомку та прикрасить обкладинку глянцю "Elle" в столиці моди – Парижі.

Моделі plus-size стають дедалі популярнішими у сучасній індустрії моди, а нав’язливі стандарти краси 90-60-90 поступово відходять у минуле. Новий проект "Модель XL" покликаний розвінчати міф про те, що надмірна худорлявість привабливіша за пишні форми.