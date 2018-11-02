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      "Модель XL" 2 сезон: що відомо про фіналісток шоу

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      "Модель XL" 2 сезон: що відомо про фіналісток шоу
      "Модель XL" 2 сезон: що відомо про фіналісток шоу / 24 Канал

      Популярне українське шоу "Модель XL" підходить до свого завершення. 2 сезон модельного проекту розпочався ще у вересні цього року і вже 6 листопада покаже, хто ж став переможницею революційного шоу.

      Після дев'яти випусків проекту "Модель XL" стало відомо, хто увійшов в трійку фіналісток. Ними стали Наталія Петрик, Анна Логвінова та Ірина Стішок. Три пишнотілі моделі, які відрізняються як модельними параметрами, так і темпераментом змогли продемонструвати всій країні, що виглядати привабливо та, що головне, успішно, можна незважаючи на місце народження, професію чи відсутність "ідеальних" форм.

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      Переможниця проекту "Модель XL" стане другою українською моделлю plus-size після Марії Павлюк, що здобула перемогу в 1 сезоні проекту. Щодо призу, то переможниця проекту отримає фотозйомку та прикрасить обкладинку глянцю "Elle" в столиці моди – Парижі. А визначатиме долю найкращої моделі зіркове журі: ведуча Катерина Осадча, дизайнер Андре Тан, актор та найкрасивіший чоловік світу за версією MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук та відома латвійська модель Тетяна Мацкевич.

      Журналісти LifeStyle зібрали інформацію про головних фіналісток модельного проекту "Модель XL", які претендують на звання найкращої моделі plus-size в Україні. 

      Список, хто пройшов у фінал шоу "Model XL" 2 сезон:

      Наталя Петрик

      Учасниця Модель XL 2 сезон Наталя Петрик

      Вік: 23 роки
      Рідне місто: Львів
      Модель, яка вчилась на юриста, вирішила показати своєму батькові, що вона може бути відмінним спеціалістом не лише у своїй сфері, а й в модельній індустрії. Вона безмежно любить свого батька, але хоче довести свою правоту. Наталя раніше брала участь в проекті "Мастер шеф" на телеканалі "СТБ".

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

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      Ганна Логвінова

      Учасниця Модель XL 2 сезон Ганна Логвінова

      Вік: 23 роки
      Рідне місто: Київ
      Складна життєва історія і невдалі стосунки з чоловіками змусили модель змінити життя. Жінка       виховує двох дітей і мала двох чоловіків, які виявилися альфонсами. Сьогодні Ганна не хоче зав'язувати відносини, а прагне зосередитись лише на модельній кар'єрі.

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Модель XL (@modelxl1plus1)

       

      Ірина Стішок

      Учасниця Модель XL 2 сезон Ірина Стішок

      Вік: 21 рік
      Рідне місто: Жмеринка
      Модель у своєму житті мала лише одного сексуального партнера, тому що хоче зберегти своє здоров'я до 80 років, а не до 40. Ще у 7 класі вона записала у свій щоденник, що хоче стати "фешн-зіркою". Дівчина, яка прагне змінити своє життя та "вийти із сірої маси", змогла пройти у п'ятнадцятку найкращих учасниць проекту.
       

       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       
       

      Допис, поширений Модель XL (@modelxl1plus1)

       

      Теги: Новини України LifeStyle Мода
      Джерело: 24 Канал
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