У десятому випуску другого сезону революційного проекту "Модель XL", який вийшов на екрани 6 листопада на каналі "1+1", оголосили переможницю шоу. Відтак, в другому сезоні перемогла plus-size модель Наталка Петрик!

У 10 випуску 2 сезону шоу "Модель XL" перед журі стояло не менш складне завдання – обрати з 3 моделей лише одну найкращу, яка отримає перемогу на проекті. В трійку фіналісток увійшли такі пишнотілі учасниці як Наталка Петрик, Анна Логвінова та Ірина Стішок. Щодо призу, то переможниця проекту отримає фотозйомку та прикрасить обкладинку глянцю "Elle" в столиці моди – Парижі.

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Протягом 10 тижнів дівчата проходили важкі випробувань та отримували неймовірний досвід, який намагались дати вимогливі судді проекту: ведуча Катерина Осадча, дизайнер Андре Тан, актор та найкрасивіший чоловік світу за версією Mister Sea World 2018 Богдан Юсипчук та відома латвійська модель Тетяна Мацкевич. А все це для того, щоб у 2 сезоні завоювати титул найкращої plus-size моделі в Україні. Варто додати, що переможницею 1 сезону популярного телевізійного проекту стала жителька Івано-Франківська Марія Павлюк.

Отже, за результатами 10 тижнів завдань та останнього 10 випуску зокрема, переможницею 2 сезону проекту "Модель XL" стала Наталка Петрик!

Наталка Петрик

Вік: 23 роки

Рідне місто: Львів

Модель, яка вчилась на юриста, вирішила показати своєму батькові, що вона може бути відмінним спеціалістом не лише у своїй сфері, а й в модельній індустрії. Вона безмежно любить свого батька, але хоче довести свою правоту. Наталя раніше брала участь в проекті "Мастер шеф" на телеканалі "СТБ".



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Модель XL 2 сезон 10 випуск дивитися онлайн (відео завантажиться згодом)