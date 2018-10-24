Реаліті-шоу "Модель XL" 2 сезон для пишнотілих жінок стартувало 4 вересня о 21:30 на телеканалі "1+1". На проект вже відібрали зі сотні учасниць 15 найкращих, які боротимуться за звання другої plus-size моделі в Україні. Хто увійшов в перелік найкращих модельного проекту – далі в матеріалі.

У перших трьох випусках шоу "Модель XL" Катерина Осадча, Андре Тан, Богдан Юсипчук і Тетяна Мацкевич повинні були обрати зі 100 учасниць лише 30, які боролись далі за місця у списку 15 найкращих моделей. Під час кастингів вони демонстрували свої навики у дефіле.

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У третьому випуску "Модель XL" вимогливі судді підготували складне випробування, – біг стадіоном, де дівчата повинні були протягом 4 хвилин зупинитись у трьох точках, де підбирали власний образ, макіяж та позували для фотографа. За результатами випробування і визначилось ТОП-п'ятнадцять дівчат-моделей.

Пропонуємо дізнатись про кожну учасницю окремо, щоб знати, кого підтримувати і за кого вболівати у наступних випусках модельного проекту.

ТОП-15 учасниць шоу "Модель XL" 2 сезону:

Дар'я Чепкова – вибула з проекту

Вік: 31 рік

Рідне місто: Миколаїв

Модель є люблячою матір'ю двох дітей. Але одного разу її 7-річна донька під час прогулянки сказала, що Дарія товста. Жінка вирішила довести, що навіть у таких формах можна завоювати прихильність і любов своєї доньки.

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Мілена Дімітрі – вибула з проекту

Вік: 20 років

Рідне місто: Чорноморськ

Декілька років тому модель сильно закохалась в хлопця, який був змушений поїхати на навчання у Київ. Не довго думаючи, вона чкурнула за ним, потрапивши у складну життєву перепитію. Її коханий виявився наркоманом, який попри обіцянки все покинути у брудній справі, не зміг вже завоювати довіру Мілени. Дівчина повернулась додому та з новими силами прийшла на проект "Модель XL".

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Ганна Грищенко – вибула з проекту

Вік: 40 років

Рідне місто: Київ

Модель, заручившись підтримкою учасниці 1 сезону проекту Алісою Дубровською, змогла показати суддям хороше дефіле та непогані параметри тіла. Як виявилось, жінка раніше брала участь в "екстримальному" показі Андре Тана, тому він її добре запам'ятав. Дівчина під псевдонімом "Тріша" нарешті здійснить свою мрію і стане по другу сторону об'єктива фотоапарату.

Катерина Хилинська

Вік: 19 років

Рідне місто: Арциз

Модель народилася в сім'ї далекобійників і знає про автомобілі все. Дівчина хотіла назавжди змінити своє життя та подалась на модельний проект.

Міла Кузнєцова – вибула з проекту

Вік: 31 рік

Рідне місто: Київ

Модель встигає не лише виконувати роботу помічника адвоката, а й займатись улюбленою справою – блогерством. Її привабливість, пишні форми та 13-й розмір грудей стали головними родзинками Instagram-акаунту, на який підписано більше 200 тисяч людей. Міла хоче себе реалізувати у модельній справі.

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Ганна Логвінова

Вік: 23 роки

Рідне місто: Київ

Складна життєва історія і невдалі стосунки з чоловіками змусили модель змінити життя. Жінка виховує двох дітей і мала двох чоловіків, які виявилися альфонсами. Сьогодні Ганна не хоче зав'язувати відносини, а прагне зосередитись лише на модельній кар'єрі.

Наїна Одинець – вибула з проекту

Вік: 23 роки

Рідне місто: Мінськ

Модель, яка виражає свої емоції та почуття через численні татуювання, вирішила завоювати серця журі. У неї 14 татуювань, перше з яких набила ще в 17 років, вразила своєю харизмою. Тату з символами "свобода, любов та любов до себе", можливо, і допомогло їй, оскільки вона змогла пройти в наступний етап проекту.

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Наталя Петрик

Вік: 23 роки

Рідне місто: Львів

Модель, яка вчилась на юриста, вирішила показати своєму батькові-меру з рідного міста, що вона може бути відмінним спеціалістом не лише у своїй сфері, а й в модельній індустрії. Вона безмежно любить свого батька, але хоче довести свою правоту. Наталя раніше брала участь в проекті "Мастер шеф" на телеканалі "СТБ".

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Анна Резніченко – вибула з проекту

Вік: 25 років

Рідне місто: Львів

Модель є відомою візажисткою, яка працює з першими зірками української сцени. Ними зокрема були і Наталія Могилевська та Марія Яремчук. З першою 25-річна львів'янка мала цікаву історію, коли перед закадровими зйомками для проекту "Танці з зірками" була змушена першою стрибнути на канаті з пішохідного мосту, щоб перевірити його на міцність. А вже після неї стрибала для відео і сама Могилевська з партнером Ігорем Кузьменко. Чоловік не залишився в боргу і вирішив сам прийти та підтримати Анну на кастингу "Модель XL".

Вікторія Сковоронська – вибула з проекту

Вік: 25 років

Рідне місто: Дніпро

Модель вже брала участь в попередньому сезоні "Модель XL" і не змогла потрапити у подальші етапи шоу. Тоді вона працювала вантажником, але після поразки на першому кастингу і тривалої депресії, Вікторія взяла себе в руки і подалась у моделі. Протягом кількох місяців вона працювала над своїм дефіле та портфоліо, щоб знову показати на проекті, на що вона здатна.

Ганна Смірнова – вибула з проекту

Вік: 23 роки

Рідне місто: Київ

Модель зростала у забезпеченій родині та мала все, чого бажала. Однак після поїздки в США вона зрозуміла, що фінансова незалежність для неї – перш за все. Дівчина повернулась в Україну і поставила собі за мету будувати шлях у модельному бізнесі. Ганна мріє не комплексувати з приводу власної фігури та стати обличчям відомого бренду.

Діана Соболєва – вибула з проекту

Вік: 19 років

Рідне місто: Київ

Модель виросла в справжній цирковій династії. Її батьки та старше покоління працювали в цирку та мали стрункі фігури. Хоч вона і мала хорошу спадковість, у неї залишились пишні форми. Хоча Діана має низький ріст, чим не дуже порадувала суддів, але її цілеспрямованість та красива зовнішність допомогли пройти їй у проект.

Ірина Стішок

Вік: 21 рік

Рідне місто: Жмеринка

Модель у своєму житті мала лише одного сексуального партнера, тому що хоче зберегти своє здоров'я до 80 років, а не до 40. Ще у 7 класі вона записала у свій щоденник, що хоче стати "фешн-зіркою". Дівчина, яка прагне змінити своє життя та "вийти із сірої маси", змогла пройти у п'ятнадцятку найкращих учасниць проекту.

Катерина Ващук

Вік: 18 років

Рідне місто: Ковель

Модель прийшла на проект "не за дружбою, а за перемогою". Чарівна танцюристка, яка бездоганно виконує денсхолл, мала чимало проблем з колишнім тренером, який став для неї тепер ворогом. Незважаючи на це, вона знайшла у собі сили прийти на проект "Модель XL" і зачарувати майже всіх суддів.

Анна Верьовкіна

Вік: 21 рік

Рідне місто: Вінниця

Модель мріє стати відомим фешн-блогером і забезпечити себе та свою матір. Її батько помер 8 років тому і після цього сім'ї прийшлось нелегко. Дівчина обожнює все, що пов'язане з модою і вірить, що цей проект допоможе їй досягти успіху.

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Нове шоу "Модель XL" покликане розвіяти уявлення про стандарти краси, показавши Україні чарівних жінок із пишними формами. А визначатиме їхню долю зіркове журі, яке цього року дещо змінилось: ведуча Катерина Осадча, дизайнер Андре Тан, актор та найкрасивіший чоловік світу за версією MisterSeaWorld 2018 Богдан Юсипчук та відома латвійська модель Тетяна Мацкевич.

Переможниця проекту "Модель XL" стане другою українською моделлю plus-size після Марії Павлюк, що здобула перемогу в 1 сезоні проекту. Щодо призу, то переможниця проекту отримає фотозйомку та прикрасить обкладинку глянцю "Elle" в столиці моди – Парижі.

Моделі plus-size стають дедалі популярнішими у сучасній індустрії моди, а нав’язливі стандарти краси 90-60-90 поступово відходять у минуле. Новий проект "Модель XL" покликаний розвінчати міф про те, що надмірна худорлявість привабливіша за пишні форми.