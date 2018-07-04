Модель з ампутованою ногою зачарувала мережу яскравими фото у бікіні
Італійська 18-річна модель з протезом Ніна Софі Ріма вражає шанувальників у соціальних мережах своїми життєрадісними знімками з відпочинку.
Модель публікує фото на своїй сторінці в Instagram.
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На більшості світлин дівчина сміливо позує на пляжі без протезу у яскравих купальниках.
"Завжди майте мужність рухатися далі", – прокоментувала свій знімок Ніна.
Джерело: 24 Канал
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