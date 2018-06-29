Модель з Нью-Йорка вирощує понад півтисячі рослин у квартирі: вражаючі фото

Справжні міські джунглі влаштувала у своїй квартирі, площею 100 квадратних метрів, модель, письменниця та еколог Саммер Рейн Оукс. Масштаби її рослинного хобі просто вражають!

Дівчина є відомою захисницею природи та справжньою прихильницею різноманітних саджанців. Бруклінська квартира моделі вміщує у собі понад 500 рослин, які навіть періодично приносять їй плоди.

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Допис, поширений Summer Rayne Oakes (@homesteadbrooklyn) 20 Кві 2018 р. о 2:15 PDT

Саммер зазначає, що створити сад у квартирі непросто, оскільки потрібно для цього мати багато простору, грунту і особливо сонячного світла. Але їй з цим справді пощастило.

Мені пощастило, що у мене є вікна по обидва боки мого будинку, з одного боку на південь, який отримує багато світла і одну сторону на північ,

– прокоментувала свій дивовижний простір в квартирі дівчина.

Її любов до рослин неабияк пов’язана з дитинством. За її словами, вона "виросла на п’яти акрах землі в сільській місцевості в Пенсильванії разом с курчатами, козами і фруктовим садом".