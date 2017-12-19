Модель з пишними формами Кейт Аптон знялася для Love Magazine: відео

Відома модель Кейт Аптон, яка часто з'являється у відвертих фотосетах, стала наступною героїнею новорічного відеокалендаря від Love Magazine.

25-річна Кейт позувала у чорному суцільному купальнику. При цьому Аптон граційно грала у теніс на високих і тонких підборах.

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Допис, поширений LOVE MAGAZINE (@thelovemagazine) 19 Гру 2017 р. о 12:56 PST

Це 19-ий за рахунком ролик від Love Magazine, у кожному з них найпопулярніші моделі займаються спортом , що відповідає заявленій темі цього року "Будь сильним".

Раніше у відео знімалися Ешлі Грем, Белла і Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі та інші красуні.