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Модель з пишними формами Кейт Аптон знялася для Love Magazine: відео

14:50, сьогодні 1455 Читать новость на русском
Кейт Аптон
Кейт Аптон / Фото з Іnstagram

Відома модель Кейт Аптон, яка часто з'являється у відвертих фотосетах, стала наступною героїнею новорічного відеокалендаря від Love Magazine.

25-річна Кейт позувала у чорному суцільному купальнику. При цьому Аптон граційно грала у теніс на високих і тонких підборах.

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Це 19-ий за рахунком ролик від Love Magazine, у кожному з них найпопулярніші моделі займаються спортом , що відповідає заявленій темі цього року "Будь сильним".

Раніше у відео знімалися Ешлі Грем, Белла і Джіджі Хадід, Емілі Ратажковскі та інші красуні.

Теги: LifeStyle Мода
Джерело: 24 Канал
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