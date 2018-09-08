Модель з вітиліго Вінні Харлоу стала "ангелом" Victoria's Secret

Канадська супермодель Вінні Харлоу, яка страждає на вітиліго, стала новим "ангелом" білизняного бренду Victoria's Secret.

Про це повідомляє видання W Magazine.

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Днями модель Вінні Харлоу помітили у Нью-Йорку, де вона проходила кастинг на шоу Victoria's Secret. Згодом її агент інформував, що дівчина пройшла відбір.

Так, 24-річна дівчина візьме участь у шоу, яке заплановане на листопад цього року.

Хто така Вінні Харлоу? Модель, яка страждає від рідкісного захворювання шкіри – порушенням пігментації, вітиліго. Дівчина стала відкриттям шоу "Топ-модель по-американськи" Тайри Бенкс. Всього за кілька сезонів вона стала зіркою рекламних кампаній Desigual, Swarovski і Covergirl і з'явилася на обкладинках десятка глянцевих видань.