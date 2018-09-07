Модель Жозефін Скрівер вбрала прозору сукню на світський захід: гарячі фото

Одна з найвідоміших моделей світу та "ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер здивувала вибором сукні. Зірка прийшла на презентацію книги в прозорій сукні, під якою виднілась білизна.

Жозефін Скрівер має розкішну фігуру, яку не соромиться показувати у пікантних фотосесіях. Однак не тільки на подіумі чи на сторінках глянців вона приміряє гарячі образи. Публічні виходи моделі теж відзначаються звабливістю.

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Так, у Нью-Йорку зірка засвітилась у прозорому чорному вбранні, під яким виднілась спідня білизна. Жозефін Скрівер підібрала до пікантної міні-сукні босоніжки на підборах та доповнила образ ніжними прикрасами. Розплетене хвилясте волосся та стильний макіяж завершили звабливий look моделі.

Відомо, що в такому сексапільному образі Жозефін Скрівер взяла участь у презентації книги fashion-фотографа Рассела Джеймса, присвяченої "ангелам" Victoria's Secret. Відтак моделі, які беруть участь у показах колекції білизняного бренду, прийшли на світську подію. Окрім цього, на червоній доріжці засвітилась і знана манекенниця Сінді Кроуфорд.