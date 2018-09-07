22:05
7 вер 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
24°C 19°C
  • субота
    24°C 17°C
  • неділя
    23°C 16°C
  • понеділок
    20°C 15°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Військова церква у Росії. Жиріновський стає Сталіним
Вєсті Кремля
20:50, 6 вересня
Вєсті.UA. Навіщо Марченко бурить землю. "Палєво" нардепів на провокації від журналістів
Вєсті.UA
21:14, сьогодні
Східний експрес: чому перевізники безперешкодно їздять через блокпости на Донбасі
ЦРУ
09:00, сьогодні
"Перемоги" держструктур, або катаклізми національного масштабу
Підсумки дна
13:00, 28 серпня
Згадати Все. Літак АН-2
Згадати все
17:33, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу
ХІМВИКИД В АРМЯНСЬКУ НЕГОДА В УКРАЇНІ ВБИВСТВО ЗАХАРЧЕНКА ОЛЕГ СЕНЦОВ

Модель Жозефін Скрівер вбрала прозору сукню на світський захід: гарячі фото

1495 Читать новость на русском
Модель Жозефін Скрівер
Модель Жозефін Скрівер / Getty images

Одна з найвідоміших моделей світу та "ангел" Victoria's Secret Жозефін Скрівер здивувала вибором сукні. Зірка прийшла на презентацію книги в прозорій сукні, під якою виднілась білизна.

Жозефін Скрівер має розкішну фігуру, яку не соромиться показувати у пікантних фотосесіях. Однак не тільки на подіумі чи на сторінках глянців вона приміряє гарячі образи. Публічні виходи моделі теж відзначаються звабливістю. 

Читайте також: Сексапільна Жозефін Скрівер похизувалася спокусливими сідницями: фото

Так, у Нью-Йорку зірка засвітилась у прозорому чорному вбранні, під яким виднілась спідня білизна. Жозефін Скрівер підібрала до пікантної міні-сукні босоніжки на підборах та доповнила образ ніжними прикрасами. Розплетене хвилясте волосся та стильний макіяж завершили звабливий look моделі. 

 

 

Відомо, що в такому сексапільному образі Жозефін Скрівер взяла участь у презентації книги fashion-фотографа Рассела Джеймса, присвяченої "ангелам" Victoria's Secret. Відтак моделі, які беруть участь у показах колекції білизняного бренду, прийшли на світську подію. Окрім цього, на червоній доріжці засвітилась і знана манекенниця Сінді Кроуфорд. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений #Iamyworld️ (@iamyworld)

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений B. (@blogestone)

 

 

 

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret Нью-Йорк
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
сьогодні, 22:01 Спалились: ОБСЕ выложила официальное доказательство присутствия российских войск в Украине
Денис Казанський
Банкрутство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
сьогодні, 21:00 Банкрутство РФ: в США готовят законопроект "Об уничтожении российской экономики"
Іван Яковина
Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
сьогодні, 20:00 Лихоманка Західного Нілу: шляхи зараження, симптоми та лікування
Юліана Вінтюк
Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
сьогодні, 19:00 Солодке життя: як українські олігархи захоплюють світ
Сергій Лещенко
Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
сьогодні, 17:05 Навіщо росіяни прибрали Захарченка та до чого тут Медведчук
Олексій Чибісов
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук