Моделі Кендалл Дженнер і Белла Хадід показали непристойний жест у ресторані: фото
Одних з найвідоміших моделей сьогодення Кендалл Дженнер і Беллу Хадід підловили папарацці під час вечері у міланському ресторані.
Дівчата вечеряли разом з актрисою Крістен Стюарт і її дівчиною, моделлю Стелою Максвелл.
Читайте також: Белла Хадід оголила груди для спокусливого фото
Раптом Кендалл та Белла помітили, що їх знімають папараці. Дівчата вирішили показати фотографам середній палець, продовжуючи насолоджуватися спагеті.
Як відомо, Кендалл та Белла взяли участь у міланському Тижні моди. Манекенниці представили вбрання від відомого бренду Versace.
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Вибір редакції
Коментарі