Моделі Кендалл Дженнер і Белла Хадід показали непристойний жест у ресторані: фото

Одних з найвідоміших моделей сьогодення Кендалл Дженнер і Беллу Хадід підловили папарацці під час вечері у міланському ресторані.

Дівчата вечеряли разом з актрисою Крістен Стюарт і її дівчиною, моделлю Стелою Максвелл.

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Раптом Кендалл та Белла помітили, що їх знімають папараці. Дівчата вирішили показати фотографам середній палець, продовжуючи насолоджуватися спагеті.

Допис, поширений Kendall Jenner (@kendallkeek) 18 Чер 2018 р. о 4:05 PDT

Допис, поширений Kendall Jenner (@kendallkeek) 18 Чер 2018 р. о 4:05 PDT

Допис, поширений Kendall Jenner (@kendallkeek) 18 Чер 2018 р. о 4:06 PDT

Як відомо, Кендалл та Белла взяли участь у міланському Тижні моди. Манекенниці представили вбрання від відомого бренду Versace.