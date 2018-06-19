14:09
19 черв 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
27°C
27°C 17°C
  • середа
    25°C 19°C
  • четвер
    27°C 17°C
  • п'ятниця
    28°C 17°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Фемінізм Поклонської. Гріх з Навальним
Вєсті Кремля
22:56, 18 червня
Вєсті.UA. "Бюджетний" відпочинок Луценка. Натравлені собаки Ляшка
Вєсті.UA
20:13, 18 червня
В Україні існує два Верховних Суди: чому держава платить суддям, які не судять
ЦРУ
00:07, 15 червня
Кого з корупціонерів "врятує" скандальна правка до закону про Антикорупційний суд
Підсумки дна
21:00, 17 червня
Згадати все. Житлово-експлуатаційні будні
Згадати все
18:51, 17 червня
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Моделі Кендалл Дженнер і Белла Хадід показали непристойний жест у ресторані: фото

196 Читать новость на русском
Кендалл Дженнер показала фотографам середній палець
Кендалл Дженнер показала фотографам середній палець / 24 Канал

Одних з найвідоміших моделей сьогодення Кендалл Дженнер і Беллу Хадід підловили папарацці під час вечері у міланському ресторані.

Дівчата вечеряли разом з актрисою Крістен Стюарт і її дівчиною, моделлю Стелою Максвелл.

Читайте також: Белла Хадід оголила груди для спокусливого фото

Раптом Кендалл та Белла помітили, що їх знімають папараці. Дівчата вирішили показати фотографам середній палець, продовжуючи насолоджуватися спагеті.

 

Як відомо, Кендалл та Белла взяли участь у міланському Тижні моди. Манекенниці представили вбрання від відомого бренду Versace.

Теги: LifeStyle Мода Кендалл Дженнер Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
сьогодні, 14:00 Голлівуд "зламався" від сюжету: які захопливі шоу Авакова дивовижним чином провалились у судах
Дмитро Гнап 72
Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
сьогодні, 13:00 Яку ціну доводиться платити киянам за енергетичну незалежність від олігархів
Тетяна Мартинюк 141
Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
сьогодні, 12:02 Ічкерія — не Україна: чому росіяни не впровадять чеченський сценарій на Донбасі
Олексій Чибісов 1344
Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
сьогодні, 11:00 Новий курс та старі звички: чи зможе Тимошенко розвернути нашу країну в іншому напрямку
Дмитро Гнап 816
Ми всі однакові чи рівноправні?
сьогодні, 08:41 Ми всі однакові чи рівноправні?
Ольга Бродська 417
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук