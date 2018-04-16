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Моделі Ніколь Каспар освідчились прямо на подіумі: з’явилось відео

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Ніколь Каспар і Чад Стейплтон
Ніколь Каспар і Чад Стейплтон / Instagram /@thefittestdentist

Під час Тижня весільної моди в Нью-Йорку супермоделі Ніколь Каспар зробив пропозицію одруження її коханий Чад Стейплтон.

Під час дефіле у весільній сукні з нової колекції бренду Watters Ніколь аж ніяк не очікувала, що зійде з подіуму з обручкою на руці. Бойфренд Чад зворушив модель своїми ніжними зізнаннями у найщиріших почуттях кохання, після чого опустився на коліно та освідчився.

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Ніколь вже поділилася фотографіями та відеороликом з моменту освідчення у своєму Instagram, подякувавши своєму майбутньому чоловіку і бренду Watters.

Теги: Мода LifeStyle Зіркові весілля
Джерело: 24 Канал
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