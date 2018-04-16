Моделі Ніколь Каспар освідчились прямо на подіумі: з’явилось відео

Під час Тижня весільної моди в Нью-Йорку супермоделі Ніколь Каспар зробив пропозицію одруження її коханий Чад Стейплтон.

Під час дефіле у весільній сукні з нової колекції бренду Watters Ніколь аж ніяк не очікувала, що зійде з подіуму з обручкою на руці. Бойфренд Чад зворушив модель своїми ніжними зізнаннями у найщиріших почуттях кохання, після чого опустився на коліно та освідчився.

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Ніколь вже поділилася фотографіями та відеороликом з моменту освідчення у своєму Instagram, подякувавши своєму майбутньому чоловіку і бренду Watters.

Допис, поширений Nicole Kaspar (@nasparcat) 14 Кві 2018 р. о 12:25 PDT

Допис, поширений Chad Stapleton (@thefittestdentist) 14 Кві 2018 р. о 4:15 PDT

Допис, поширений Nicole Kaspar (@nasparcat) 15 Кві 2018 р. о 12:30 PDT