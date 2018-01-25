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Моделі Victoria's Secret знялися в купальниках на льодяних брилах в океані: захопливі фото

17:48, сьогодні 677 Читать новость на русском
Екстремальна зйомка моделей Victoria's Secret
Екстремальна зйомка моделей Victoria's Secret / Фото з Instagram

"Ангели" Victoria's Secret – 24-річна модель Жозефіна Скрайвер та 26-річна Жасмин Тукс – взяли участь у рекламній кампанії купальників. Для зйомки обрали дуже нетипове місце для реклами – містечко Пунта Аренас (Південна Америка). Це найближче місто, з якого можна потрапити до Антарктики.

Моделі опублікували на своїх сторінках в Instagram знімки бекстейджу. Дівчата позували в одних купальниках і босоніж на снігу при температурі нижче 20 градусів морозу.

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Екстремальна зйомка моделей Victoria's Secret

"Ну, це було холодно. @josephineskriver змушує мене робити божевільні речі", – написала під кадрами Тукс.


​Екстремальна зйомка моделей Victoria's Secret

Зйомка відбувалася на льодяній брилі. Напевно, можна назвати таку рекламу купальників – однією із найоригінальніших. І моделі відмінно впоралися із роботою! На фото вони посміхаються та жодним чином не показують, що їм холодно чи некомфортно.


​Екстремальна зйомка моделей Victoria's Secret

Теги: LifeStyle Мода Victoria's Secret
Джерело: 24 Канал
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