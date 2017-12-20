Моделі Victoria's Secret знялися в нижній білизні для різдвяної фотосесії
18:10, сьогодні 1342 Читать новость на русском
Напередодні Різдва "ангели" білизняного бренду Victoria's Secret знялися в спеціальній святковій фотосесії.
На офіційній сторінці марки в Instagram вже опублікували кілька знімків з фотосесії.
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Мереживну білизну, піжами з нової зимової колекції і, звичайно ж, шапки Сант приміряли Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Ромі Стріджо, Тейлор Хілл, Лілі Олдрідж і Ельза Госк.
Джерело: 24 Канал
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