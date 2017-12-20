Моделі Victoria's Secret знялися в нижній білизні для різдвяної фотосесії

Напередодні Різдва "ангели" білизняного бренду Victoria's Secret знялися в спеціальній святковій фотосесії.

На офіційній сторінці марки в Instagram вже опублікували кілька знімків з фотосесії.

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Мереживну білизну, піжами з нової зимової колекції і, звичайно ж, шапки Сант приміряли Жасмин Тукс, Сара Сампайо, Ромі Стріджо, Тейлор Хілл, Лілі Олдрідж і Ельза Госк.

Допис, поширений Victoria's Secret (@victoriassecret) 15 Гру 2017 р. о 9:22 PST

Допис, поширений Victoria's Secret (@victoriassecret) 16 Гру 2017 р. о 8:49 PST

Допис, поширений Victoria's Secret (@victoriassecret) 16 Гру 2017 р. о 1:03 PST

Допис, поширений Victoria's Secret (@victoriassecret) 18 Гру 2017 р. о 3:52 PST