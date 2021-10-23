Модернізація контейнерного терміналу в Одесі: Україна нарощує обсяги перевалки вантажів

Україна, зокрема контейнерний ринок нашої держави, нарощує обсяги перевалки вантажів. Збільшити показники дозволить модернізація карантинного молу Одеського порту.

Як відомо, терміналом вже 20 років оперує компанія ДП КТО. Це – дочірня структура німецького логістичного холдингу ННРС.

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З ходом робіт в порту ознайомилися посол Німеччина Анка Фельдгузен, а також виконуючий обов'язки голови "Адміністрації морських портів" Олександр Голодницький.

За словами президента Контейнерного терміналу Одеса Філіпа Свенса, облаштування складського майданчика, в який компанія інвестувала понад 20 мільйонів євро, дозволить:

розширити можливості терміналу зі збільшення вантажопотоку;

створити нові сервіси для клієнтів.

Ми перебуваємо у новому місці, яке щойно завершили. Це велике розширення для терміналу. Зараз плануємо подальші інвестиції не тільки у модернізацію терміналу, а й розвиток залізничного сполучення між морським портом і основними промисловими центрами,

– наголосив президент дочірнього підприємства "Контейнерний Термінал Одеса" Філіп Свен.

Як відзначила пані посол Німеччини, дипломатична місія її країни активно співпрацює з нашим урядом задля поліпшення інвестиційного клімату та наближення до європейських стандартів.

"КТО – один з наших найбільших інвесторів. Ми з ними дуже інтенсивно співпрацюємо, бо в них якраз виникли такі проблеми, які більш фундаментальні для України. Це доступ до інфраструктури, до доріг", – зауважила пані посол Німеччини Анка Фельдгузен.

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Модернізація терміналу

На контейнерному терміналі будуть нові складські площі та берегоукріплюючі споруди. Оновлюють парк перевантажувальної техніки. Днопоглиблювальні роботи, будівництво хвилелому та гідротехнічних причальних споруд здійснює Адміністрація морських портів України.

"Проєкт – великий, його вартість приблизно 3 мільярди гривень. Протягом 2020 – 2021 років провели значний обсяг робіт з проєктування, проходження держекспертизи на міцність та вартість цього проєкту", – сказав виконуючий обов'язки голови держпідприємства "Адміністрація морських портів України".

В Адміністрації морських портів сподіваються, що незабаром міністр інфраструктури підпише погодження проєкту, після чого визначать переможця тендеру. Очікуваний термін робіт по об'єкту будівництва хвилелому – грудень 2021 року.