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Модні експерти назвали головний тренд літа

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Емілі Ратажковскі
Емілі Ратажковскі / Instagram / @emrata

Експерти та журналісти іменитого видання Harper's Bazaar розповіли, що oversize-капелюх став головним трендом літа 2018. Його носили як на модних показах, так і в час відпусток.

Про це повідомляють на сайті видання.

Як розповідають в джерелі, тенденція на величезний солом'яний капелюх прийшла з презентації колекції La Bomba французького бренду Jacquemus. Тоді ж дизайнери бренду дали старт для широкої популяризації цих головних уборів, які одягали найвідоміші знаменитості світу.

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Зокрема, такий аксесуар придбали моделі Емілі Ратаковскі і Белла Хадід, актриси Трейсі Елліс Росс і Емма Розенцвейг та інші. Такий капелюх є не лише відмінним аксесуаром для доповнення образу, а й чудовим засобом захисту від палаючого сонця чи навіть вітру і дощу.

 

 

Допис, поширений (@bellahadid)

 

 

 

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Емілі Ратажковскі Белла Хадід
Джерело: 24 Канал
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