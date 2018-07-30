Модні експерти назвали головний тренд літа
Експерти та журналісти іменитого видання Harper's Bazaar розповіли, що oversize-капелюх став головним трендом літа 2018. Його носили як на модних показах, так і в час відпусток.
Про це повідомляють на сайті видання.
Як розповідають в джерелі, тенденція на величезний солом'яний капелюх прийшла з презентації колекції La Bomba французького бренду Jacquemus. Тоді ж дизайнери бренду дали старт для широкої популяризації цих головних уборів, які одягали найвідоміші знаменитості світу.
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Зокрема, такий аксесуар придбали моделі Емілі Ратаковскі і Белла Хадід, актриси Трейсі Елліс Росс і Емма Розенцвейг та інші. Такий капелюх є не лише відмінним аксесуаром для доповнення образу, а й чудовим засобом захисту від палаючого сонця чи навіть вітру і дощу.