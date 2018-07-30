Модні експерти назвали головний тренд літа

Експерти та журналісти іменитого видання Harper's Bazaar розповіли, що oversize-капелюх став головним трендом літа 2018. Його носили як на модних показах, так і в час відпусток.

Про це повідомляють на сайті видання.

Як розповідають в джерелі, тенденція на величезний солом'яний капелюх прийшла з презентації колекції La Bomba французького бренду Jacquemus. Тоді ж дизайнери бренду дали старт для широкої популяризації цих головних уборів, які одягали найвідоміші знаменитості світу.

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Допис, поширений SIMON PORTE JACQUEMUS (@jacquemus) 22 Лип 2018 р. о 11:55 PDT

Зокрема, такий аксесуар придбали моделі Емілі Ратаковскі і Белла Хадід, актриси Трейсі Елліс Росс і Емма Розенцвейг та інші. Такий капелюх є не лише відмінним аксесуаром для доповнення образу, а й чудовим засобом захисту від палаючого сонця чи навіть вітру і дощу.

Допис, поширений Emily Ratajkowski (@emrata) 7 Лип 2018 р. о 4:31 PDT

Допис, поширений (@bellahadid) 6 Чер 2018 р. о 4:02 PDT

Допис, поширений Tracee Ellis Ross (@traceeellisross) 9 Лип 2018 р. о 9:20 PDT