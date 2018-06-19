Модні експерти назвали секрет фірмового стилю Меган Маркл

Фахівці у сфері моди вважають, що виріз човником на сукнях герцогині Сассекської Меган Маркл стане її фірмовим стилем.

Меган уже кілька разів з'являлася на публіці в образах з відкритими плечима: її весільна сукня була такого крою і відкриті плечі Маркл показала на так званому "офіційному" дню народженню королеви Єлизавети ІІ, пише Daily Mail.

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Весільна сукня Меган Маркл

"Ця лінія декольте стає її фірмовим стилем. Вона більш відкрита і сексуальна, якщо порівнювати із звичайним круглим вирізом і виглядає свіжіше, ніж v-подібний виріз. Вона також відображає її сучасний королівський стиль", – зазначає стиліст Олександра Фуллертон. За словами експерта, виріз човником також візуально подовжує шию і виділяє обличчя.

Меган Маркл та принц Гаррі після заручин

Крім того, після останнього виходу Меган Маркл у костюмі з відкритими плечима пошуковий ресурс Lyst зазначив 52-відсоткове збільшення кількості запитів "виріз човником".

А от вихід герцогині на весілля племінниці принцеси Діани – розкритикували. На думку стилістів, плаття від Oscar de la Renta було занадто великого розміру.

Меган Маркл у сукні від Oscar de la Renta