Модні фото української команди перемогли на конкурсі в Лондоні

Спільна робота української команди – стиліста Тетяни Кремінь і фотографа Наталі Вовк – стала лауреатом конкурсу London International Creative Competition (LICC).

Над зйомкою під назвою Time changes things також працювала візажист Галина Лозинська і модель Тамара Риженко. Для створення яскравих образів використали речі з колекції дизайнерки Яни Червінської, пише Buro 24/7.

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Конкурс заснували у 2006 році і кожного року проводять серед креативних команд з усього світу.