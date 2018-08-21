Модні провали на MTV Video Music Awards 2018: фото шокуючих образів
Щорічна музична церемонія MTV Video Music Awards 2018 відбулася в ніч на 21 серпня в Нью-Йорку. А екстравагантні наряди зірок ставали однією з найяскравіших подій церемонії.
Знаменитості намагалися переплюнути один одного в оригінальності образу і дехто навіть перестарався.
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Наприклад, на червоній доріжці в Radio City Music модель Блек Чайна обрала сукню, яка складалася з ланцюгів. А модель Амбер Розуз приголомшила латексним боді.
Дивіться далі найшокуючі образи MTV Video Music Awards 2018.
Блек Чайна
Ембер Роуз
Ніккі Мінаж
Даша Поланко
Dreamdoll
Зірка реаліті-шоу Sky
Ріта Ора
DeJ Loaf
Усі фото: Getty Images
Джерело: 24 Канал
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