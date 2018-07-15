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Модні провали: топ-5 табу в зовнішньому вигляді від Маші Єфросиніної

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Маша Єфросиніна
Маша Єфросиніна / Фото з відкритих джерел

Українська телеведуча Маша Єфросиніна розповіла, які речі в гардеробі для неї є вульгарними, несексуальними і недопустимими.

Про це Єфросиніна розповіла на своєму каналі в YouTube.

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Які предмети гардеробу мають бути забороненими:

Пуш-ап

"Скільки чоловіків я б не питала, все відповідають, що таких ось речей вони побоюються" – пояснила Маша.

За словами телеведучої, пуш-ап – це обман чоловіків.

"До того ж всі, кому треба, і так бачать ваші прекрасні груди, натуральні вони чи ні. А випинати і "засовували" їх в кожну картинку, камеру, очі людей, які йдуть назустріч, на мій погляд, вульгарно", – сказала вона.

пуш-ап

Прозорий одяг

На думку Маші Єфросиніної повністю прозорий одяг – це виглядає жахливо.

А ось якщо надягають абсолютно прозорий одяг, через який все видно, то незрозуміло, навіщо цей одяг взагалі одягали,
– заявила вона.

Вона додала, що коли дивиться на такий "лук", відчуває незручність.

"Я от не знаю, що з цим робити – підійти і розглянути, похвалити, сказати "вау"? Для чого мені це показують? Я не ханжа, але такі жінки викликають у мене подив і страх", – наголосила Маша.

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Фейки

На думку Єфросиніної, краще одягатися в більш демократичних магазинах, ніж використовувати дешеві підробки, які виглядають без смаку.

"Ті, хто купують фейковий речі, є пособниками злодійства. Адже підробка, фейковий напис – це злочин", – зазначила вона.

фейки

"Тотал лук", або "одягла усе найкраще, що було в гардеробі"

"Це якісь пережитки минулого, спрага показати, що у тебе є все. Але чомусь ніхто не думає, як це виглядає з боку. Одягнувши все краще відразу, ви, швидше за все, викличете лише посмішку або сміх, а то і роздратування", – пояснила Маша. 

Одяг "в стилі стриптизерки"

Маша Єфросиніна зазначила, що у такий одяг відносяться і прозорі речі, і туфлі на платформі, які створені, щоб танцювати на пілоні тощо.

"Таке взуття спотворює ходу, і я не знаю чоловіків, які на це клюють", – наголосила телеведуча.

Дивіться відео з Єфросиніною:

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода Поради Маша Єфросиніна
Джерело: 24 Канал
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