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ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47
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Телеканал новин 24 Новини Стиль і мода
ОЛЕГ СЕНЦОВ АНТИКОРУПЦІЙНИЙ СУД ОПЕРАЦІЯ ОБ'ЄДНАНИХ СИЛ СПИСОК 47

Модні провали, які точно ніхто не наважиться носити: фото

1415 Читать новость на русском
Ви б носили такий одяг?
Ви б носили такий одяг? / Buzzfeed

Сучасна мода справді дивує, захоплює, але інколи і шокує. Навряд чи якась модниця одягне джинсові стринги або пластикові прозорі штани.

Дивіться Buzzfeed з 16 предметів гардероба, які дивують своєю безглуздістю.

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Штани з балетними пачками 

Дві сшиті футболки

Джинси + спідниця 

Сукня з картатої сумки

Джинси на підтяжках

Купальник з волохатими грудьми

Джинсові стринги

Джинси з пластиковими вставками 

Прозорі пластикові штани 

"Голі" джинси

Штани + джинси

Плюшеві туфлі

Сандалі, які схожі на бинти

Чокер-ремінь

Костюм подарункового банта

Окуляри-руки

Теги: LifeStyle Стиль і мода Мода Курйозні новини
Джерело: 24 Канал
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