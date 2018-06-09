Модні провали, які точно ніхто не наважиться носити: фото
Сучасна мода справді дивує, захоплює, але інколи і шокує. Навряд чи якась модниця одягне джинсові стринги або пластикові прозорі штани.
Дивіться Buzzfeed з 16 предметів гардероба, які дивують своєю безглуздістю.
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Штани з балетними пачками
Дві сшиті футболки
Джинси + спідниця
Сукня з картатої сумки
Джинси на підтяжках
Купальник з волохатими грудьми
Джинсові стринги
Джинси з пластиковими вставками
Прозорі пластикові штани
"Голі" джинси
Штани + джинси
Плюшеві туфлі
Сандалі, які схожі на бинти
Чокер-ремінь
Костюм подарункового банта
Окуляри-руки
Джерело: 24 Канал
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