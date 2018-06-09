Модні провали, які точно ніхто не наважиться носити: фото

Ви б носили такий одяг? / Buzzfeed

Сандалі, які схожі на бинти

Дивіться Buzzfeed з 16 предметів гардероба, які дивують своєю безглуздістю.

Сучасна мода справді дивує, захоплює, але інколи і шокує. Навряд чи якась модниця одягне джинсові стринги або пластикові прозорі штани.

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