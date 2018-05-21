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Модні способи носити вишиванку: поради дизайнера

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Юлія Магдич розповіла, з чим комбінувати вишиванку
Юлія Магдич розповіла, з чим комбінувати вишиванку / 24 Канал

Наймодніший сьогодні тренд – вишиванка у поєднанні з білими кедами, які до всього пасують. Це така універсальна "форма" – її можна і в літак одягнути, і на вечерю, і в музей, і в гості. Навіть на офіційні заходи.

Українська дизайнер Юлія Магдич у ексклюзивному інтерв'ю для сайту "24" розповіла, як правильно носити вишиванку і як краще не робити, аби не зіпсувати свій вигляд.

Читайте більше про вишиванки і не тільки: Як українська вишиванка підкорила світ: секрети від модного дизайнера 

Вишиванки можна носити з джинсами, шортами, брюками. Зараз навіть в офісах замість Casual Friday в прогресивних компаніях ввели нову традицію – Friday у вишиванках.

Друге – зараз весілля в українському стилі на піку популярності. Люди повернулися до свого коріння і насолоджуються цим. Плюс вишиванка на таїнстві вінчання прикриває плечі і руки, на відміну від "традиційних" суконь з голими плечами, коли доводиться намотувати якісь шалики, болеро тощо.

Але важливо розуміти – вишиванка не має бути занадто коротка, щоб не показувати пояс штанів. Акцент не повинен бути на поясі. Мені подобається комбінація – широкі штани і заправлена вишиванка. Це створює силует "пісочний годинник". Це для жінок. Виправлену вишиванку рекомендую залишити в минулому році. А чоловікам навпаки – тільки так і можна носити. Заправляти вишиванку в джинси чоловікам – це табу,
– пояснила Юлія Магдич.

Модно також носити вишиванку у рок-інтерпретаціях – із косухою, грубими ботами, навіть із ботфортами – коротку сукню-вишиванку.

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"Ще дуже гарно – з традиційним капелюшком або з солом’яним кошиком, як Джейн Біркін. Соломка цього року в тренді. Прекрасно виглядають ансамблі, коли мама з донечкою вдягають однакові вишиванки", – додала дизайнер.

 

Але є нюанси, я носити вишиванку не можна.

Сукня-вишиванка має свою довжину. Якщо ви взуваєте взуття на підборі, то не раджу носити вишиванку довжиною до кісточки. Сукня має або закривати взуття, або бути довжиною до трохи нижче середини щиколотки. Інакше – це "ріже" довжину ніг і деформує пропорцію тіла. Має бути відкритим вузеньке місце ніжки, окраса кожної жінки,
– радить Юлія.

Підперезувати вишиванку треба у залежності від типу фігури. Якщо худорлява, субтильна фігура –можна навіть без поясу. Якщо фігура пишна, з тонкою талією і широкими стегнами – це високий пояс. Якщо фігура спортивна, без яскраво вираженої талії – пояс краще в'язати на стегна.

Теги: LifeStyle Новини України Стиль і мода Поради
Джерело: 24 Канал
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