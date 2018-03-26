Модні сукні навесні 2018 року: трендова добірка

Нарешті на вулиці потепліло і можна дістати з шаф весняні сукні чи оновити свій гардероб.

Експерти із стилю порталу Pure Wow проаналізували одяг, представлений дизайнерами на тижнях моди, і виділили дев'ять трендів сезону. Читайте також: Випускні сукні 2018: модні тенденції та поради стилістів Цієї весни варто робити акцент на деталі: відкриті плечі, принт горошок, ремінці, вільний фасон тощо. Дев'ять модних суконь весни 2018 Сукня з відкритим плечем: Сукня в горошок: Сукня з ремінцем на талії: Сукня вільного крою: Сукня-міні з довгими рукавами: Сукня у крупну вертикальну смужку: Сукня із в'язаними деталями: Сукня у пастельних тонах: Сукня-міді а-ля халат: