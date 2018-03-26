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Модні сукні навесні 2018 року: трендова добірка

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Трендові сукні весни 2018
Трендові сукні весни 2018 / 24 Канал

Нарешті на вулиці потепліло і можна дістати з шаф весняні сукні чи оновити свій гардероб.

Експерти із стилю порталу Pure Wow проаналізували одяг, представлений дизайнерами на тижнях моди, і виділили дев'ять трендів сезону.

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Цієї весни варто робити акцент на деталі: відкриті плечі, принт горошок, ремінці, вільний фасон тощо.

Дев'ять модних суконь весни 2018

Сукня з відкритим плечем:

Сукня в горошок:

Сукня з ремінцем на талії:

Сукня вільного крою:

Сукня-міні з довгими рукавами:

Сукня у крупну вертикальну смужку:

Сукня із в'язаними деталями:

Сукня у пастельних тонах:

Сукня-міді а-ля халат:

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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