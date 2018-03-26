Модні сукні навесні 2018 року: трендова добірка
Нарешті на вулиці потепліло і можна дістати з шаф весняні сукні чи оновити свій гардероб.
Експерти із стилю порталу Pure Wow проаналізували одяг, представлений дизайнерами на тижнях моди, і виділили дев'ять трендів сезону.
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Цієї весни варто робити акцент на деталі: відкриті плечі, принт горошок, ремінці, вільний фасон тощо.
Дев'ять модних суконь весни 2018
Сукня з відкритим плечем:
Сукня в горошок:
Сукня з ремінцем на талії:
Сукня вільного крою:
Сукня-міні з довгими рукавами:
Сукня у крупну вертикальну смужку:
Сукня із в'язаними деталями:
Сукня у пастельних тонах:
Сукня-міді а-ля халат:
Джерело: 24 Канал
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