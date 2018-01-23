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Модний глянець презентував провокативний ролик із моделями нетрадиційної орієнтації

23:07, 23 січня 999 Читать новость на русском
Модний глянець презентував провокативний ролик із моделями нетрадиційної орієнтації

Південноафриканський Cosmopolitan приурочили лютневий випуск до Дня святого Валентина, випуск буде випускатися під гаслом #SayYesToLove ("Скажи "так" любові").

В 2006 році Південна Африка стала першою африканською країною, що легалізувала одностатеві шлюби (і п'ятою країною в світі). Але незважаючи на це представники ЛГБТ стикаються з різними формами дискримінації, гомофобії і насильства.

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І саме цьому Cosmopolitan присвятили свій випуск – любові у будь-яких її проявах. Для відео знялися моделі нетрадиційної орієнтації – чоловіки та жінки.

До того ж, обкладинку прикрасила трансгендерна актриса, зірка серіалу "Помаранчевий – хіт сезону" і продюсер Лаверна Кокс. Вона стала першою жінкою-трансгендером, яка знялася для журналу,

Також назва лютневого випуску журналу оформлена у кольорах веселки. Веселковий прапор – це символ руху ЛГБТ за права та рівність у суспільстві.

Теги: LifeStyle Мода ЛГБТ
Джерело: 24 Канал
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