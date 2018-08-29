Модний провал чи новий тренд: джинси шиворіт-навиворіт

Напередодні італійський бренд Unravel Project представив колекцію джинсів оригінального крою зі швами назовні.

На думку модних експертів, такі джинси є один з головних трендів осені 2018 року, повідомляє видання The Independent.

Читайте також: 4 тренди осені, які варто уникати

Inside-Out Jeans виглядають як звичайні, тільки одягнені шиворіт-навиворіт. Це oversize джинси з оригінальним написом англійською мовою на передній кишені "Для того, щоб створити щось нове, потрібно спочатку зруйнувати щось старе".

Крім бренду Unravel Project, схожу колекцію презентував австрійський Helmut Lang.

Допис, поширений Queenofshe-b-a-y (@lucyqueenofshebay) 5 Кві 2018 р. о 6:13 PDT