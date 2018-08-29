Модний провал чи новий тренд: джинси шиворіт-навиворіт
Напередодні італійський бренд Unravel Project представив колекцію джинсів оригінального крою зі швами назовні.
На думку модних експертів, такі джинси є один з головних трендів осені 2018 року, повідомляє видання The Independent.
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Inside-Out Jeans виглядають як звичайні, тільки одягнені шиворіт-навиворіт. Це oversize джинси з оригінальним написом англійською мовою на передній кишені "Для того, щоб створити щось нове, потрібно спочатку зруйнувати щось старе".
Крім бренду Unravel Project, схожу колекцію презентував австрійський Helmut Lang.
Джерело: 24 Канал
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