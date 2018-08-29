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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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ІЛОВАЙСЬКА ТРАГЕДІЯ ДЖОН МАККЕЙН ОЛЕГ СЕНЦОВ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Модний провал чи новий тренд: джинси шиворіт-навиворіт

2029 Читать новость на русском
Джинси шиворіт-навиворіт
Джинси шиворіт-навиворіт / Instagram

Напередодні італійський бренд Unravel Project представив колекцію джинсів оригінального крою зі швами назовні.

На думку модних експертів, такі джинси є один з головних трендів осені 2018 року, повідомляє видання The Independent.

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Inside-Out Jeans виглядають як звичайні, тільки одягнені шиворіт-навиворіт. Це oversize джинси з оригінальним написом англійською мовою на передній кишені  "Для того, щоб створити щось нове, потрібно спочатку зруйнувати щось старе".

Крім бренду Unravel Project, схожу колекцію презентував австрійський Helmut Lang.

 

Допис, поширений Tom (@tsclem)

 

Теги: LifeStyle Стиль і мода
Джерело: 24 Канал
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