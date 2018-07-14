Модний провал чи тренд: Crocs випустили шльопанці на підборах: фото
Бренд зручного повсякденного взуття Crocs презентували нову колекцію взуття на підборах.
Нова модель Crocs – Cyprus V Heel – шльопанці на невисокому каблуці коштують 53 долари. Про це пише видання Insider.
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Зазначимо, що фактично це перевипуск моделі, яка була в асортименті кілька років тому. Але згодом її було знято з випуску і продажу.
Шльопанці Crocs випущені в білому, чорному з білим і чорному з рожевим кольорах.
Зауважимо, торік в Парижі компанія Crocs представила модифіковані "крокси", які створили в тандемі із модним будинком Balenciaga. Новинкою стало взуття на високій підошві та в яскравих кольорах. А також із додаванням різних дрібних прикрас.
Джерело: 24 Канал
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