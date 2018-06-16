Модний провал чи тренд: джинси, які потрібно носити без білизни

Дизайнери модного бренду Оpening Сeremony випустили джинси, які треба носити без білизни.

Такі джинси можна придбати на офіційному сайті бренду. Наразі зі знижкою їхня ціна складає 6 683 гривень (попередня вартість – 16 707 гривень).

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Джинси оброблені прозорими вставками з боків і повністю оголюють стегно і ногу. Головна ідея полягає у тому, щоб їх носили без спідньої білизни.



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