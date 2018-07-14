Модний провал: Меган Маркл одягла неправильний бюстгальтер
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Герцогиця Сассекська Меган Маркл обрала неправильну спідню білизну під час першого офіційного візиту до Ірландії разом з чоловіком принцом Гаррі.
У середу, 11 липня, Меган Маркл одягла сіру сукню Rolan Mouret з вирізом і класичні туфлі на підборах від Manolo Blahnik. Про це пише видання The Sun.
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Особливу увагу викликали обриси бюстгальтера Маркл, які прихильники помітили під облягаючим нарядом
Згодом соціальні мережі вибухнули постами про те, як погано виглядає білизна на герцогині.
"Неправильно підібраний ліфчик. Некрасивий колір. Вибач, Меган. Це модний провал", – розкритикували "лук" користувачі.
Усі фото – Getty
Джерело: 24 Канал
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