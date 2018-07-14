21:01
14 лип 2018
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Київ
20°C
25°C 16°C
  • неділя
    25°C 20°C
  • понеділок
    27°C 18°C
  • вівторок
    24°C 18°C
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Крємля. Слівкі. Путін і поганська магія. Відео Віди
Вєсті Кремля
17:38, сьогодні
Вєсті.UA. Жир. Як Барна телепортатором став. Федеріка і Могеріні остаточно посварились
Вєсті.UA
19:21, сьогодні
Чому українці стають рабами, а рабовласників майже ніколи не карають
ЦРУ
09:00, 13 липня
Депутатська шизофренія: чому нардепи хочуть "вбити" інтернет в Україні
Підсумки дна
11:00, 10 липня
Згадати Все. Студентські загони
Згадати все
00:38, сьогодні
Телеканал новин 24 Новини Новини шоу-бізнесу

Модний провал: Меган Маркл одягла неправильний бюстгальтер

1489
Принц Гаррі і Меган Маркл
Принц Гаррі і Меган Маркл / GettyImages

Герцогиця Сассекська Меган Маркл обрала неправильну спідню білизну під час першого офіційного візиту до Ірландії разом з чоловіком принцом Гаррі.

У середу, 11 липня, Меган Маркл одягла сіру сукню Rolan Mouret з вирізом і класичні туфлі на підборах від Manolo Blahnik. Про це пише видання The Sun.

Читайте також: Чому Меган Маркл зобов'язана ходити на підборах: відома причина

Особливу увагу викликали обриси бюстгальтера Маркл, які прихильники помітили під облягаючим нарядом

Згодом соціальні мережі вибухнули постами про те, як погано виглядає білизна на герцогині.

"Неправильно підібраний ліфчик. Некрасивий колір. Вибач, Меган. Це модний провал", – розкритикували "лук" користувачі.

меган маркл

меган маркл

меган маркл
Усі фото – Getty

Теги: LifeStyle Меган Маркл Королівська сім'я
Джерело: 24 Канал
powered by lun.ua
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
сьогодні, 20:06 Чому у Києві з проїзним квитком ти не зекономиш
Блог Соцмережі 235
Дональд Трамп та британський етикет: не перемикаймося!
сьогодні, 19:35 Дональд Трамп та британський етикет: не перемикаймося!
294
Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський
сьогодні, 19:04 Результати соціологічних досліджень: дискурс Майдану, нові обличчя регіоналів і Зеленський
Петро Охотін 670
Реванш корупціонерів: як в Україні впроваджують російські норми
сьогодні, 18:00 Реванш корупціонерів: як в Україні впроваджують російські норми
Сергій Лещенко 552
Субсидії по-новому: кого влада залишить без пільг
сьогодні, 17:00 Субсидії по-новому: кого влада залишить без пільг
Роман Семенуха 1436
Що зміниться у пільгах у 2016 році
 5 січня 2016 , 21:09 8
Як оформити купівлю/продаж машини за новими правилами
 12 січня 2016 , 21:01 9
Під час обміну полоненими ворожий снайпер убив українського воїна
 21 лютого 2016 , 21:35 5
BBC показав новий викривальний фільм про таємні багатства Путіна
 26 січня 2016 , 07:59 6
Десять красунь-мільйонерок, які заробили в Instagram
 24 січня 2016 , 04:35
Моделі з пишними формами захоплюють подіуми
 14 лютого 2016 , 03:46 1
Новини
Більше новин
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»

Made by
Залиште відгук