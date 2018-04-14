Могеріні розповіла головну мету ракетних ударів по Сирії

Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз був проінформований про удари США, Франції і Великобританії по об'єктах в Сирії, які були зроблені тільки для запобігання використання хімічної зброї.