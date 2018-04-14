Могеріні розповіла головну мету ракетних ударів по Сирії
Високий представник ЄС з питань спільної зовнішньої політики та політики безпеки Федеріка Могеріні заявила, що Євросоюз був проінформований про удари США, Франції і Великобританії по об'єктах в Сирії, які були зроблені тільки для запобігання використання хімічної зброї.
Про це йдеться в заяві глави дипломатії ЄС Федеріки Могеріні, пишуть РИА Новости.
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"Євросоюз повторює своє рішуче засудження на адресу повторного використання хімічної зброї сирійським режимом ... ЄС було поінформовано про цілеспрямовані авіаудари США, Франції і Великобританії по об'єктах хімічної зброї в Сирії. Ці спеціальні заходи вживалися з єдиною метою – запобігти подальшому використання хімічної зброї сирійським режимом для вбивства своїх власних людей", – йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, 14 квітня США, Великобританія та Франції провели військову операцію в Сирії у відповідь на здійснену хімічну атаку урядовими силами Сирії, внаслідок чого загинули щонайменше 70 осіб.
У результаті ракетних ударів було уражено об'єкти, що мають стосунок до програми уряду Сирії щодо використання хімічної зброї. Внаслідок ударів у Сирії постраждали троє цивільних.
Через удари по Сирії НАТО 14 квітня збере екстрене засідання.