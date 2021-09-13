Інформацію про цю знахідку підтвердили в поліції Харківщини. Проте зазначили, що кримінальне провадження щодо цього інциденту не відкривали.

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Місце, де лежав ембріон / Фото телеграму "Труха"

Могла припинити вагітність

Правоохоронці повідомили, що в жінки, ймовірно, стався викидень. Проте також можливо, що вона таким чином припинила свою вагітність.

Та все ж її шукати не будуть, оскільки термін вагітності був невеликий. Мовляв, поняття "викидень" під злочин не підпадає.

Телеграм "Труха" повідомив, що 2-місячний ембріон лежав навпроти фонтану "Південної залізниці". Також неподалік були вата, маска та лідокаїн (засіб локальної анестезії).



Ембріон, якого знайшли в Харкові / Фото телеграму "Труха"