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"Могли дати поштовх Україні": заробітчани вивели в лідери економіку Польщі

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Економіка
Економіка / landlord.ua

Українські трудові мігранти зробили економіку Польщі найдинамічнішою в Європі, а якби вони залишилися працювати на Батьківщині, то дали б поштовх вітчизняному виробництву.

Центральний банк Польщі та Європейське статистичне відомство (Eurostat) показують, що за останні 5 років приблизно мільйон українців емігрували до Польщі, пише DW. "Без українців нашу економіку чекала б катастрофа", – запевняє Цезар Казмірчак, голова Союзу підприємців і роботодавців.

Виходячи з даних польського відомства у справах іноземців, майже 90% запитів про отримання дозволу на проживання приходить від громадян України. Більшість з них потім влаштовується на роботу помічниками по господарству, на будівництва або ферми.

"Вони самостійно вчать мову і потім сумлінно працюють", – розповів Казмірчак про трудових мігрантів з України

У коментарі OBOZREVATEL економіст Андрій Новак пояснив, що Польща приваблива для співвітчизників тим, що мінімальна зарплата там вище, ніж в Україні. Правда, якби заробітчани знайшли альтернативу дому, економіку України чекало би зростання.

"Польща завдяки українцям може істотно знижувати вартість своєї продукції за рахунок більш низької вартості оплати праці. А якби наші співвітчизники залишалися працювати на тих самих роботах, але вже в Україні, у нас було б збільшення аграрного виробництва, висока конкуренція, в результаті чого ціни на внутрішньому ринку пішли б на спад", – вважає Новак.

Теги: Гроші Заробітчани
Джерело: 24 Канал
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